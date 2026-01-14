Qué dijo Leticia Siciliani tras el escándalo de su hermana Griselda y Luciano Castro

La difusión del audio de Luciano Castro generó una ola de reacciones que trascendió a la pareja y alcanzó al entorno familiar más cercano. Leticia Siciliani, hermana de Griselda Siciliani, brindó su perspectiva sobre la controversia desatada por la infidelidad y marcó una posición clara respecto a la conducta de su cuñado.

Las declaraciones de Leticia Siciliani tras el escándalo de su hermana

La actriz fue abordada por un cronista de Puro Show (eltrece) para conocer su opinión sobre el conflicto que involucra a su hermana. “No me pasó a mí. Obviamente que no me gusta, si llego a ver a mi hermana en alguna situación que a mí no me guste, pasándola mal, obvio que me voy a enojar”, aseguró. Aclaró que, por el momento, la situación se mantiene en calma: “Pero por ahora estamos tranquilos”.

Leticia Siciliani habló sobre el escándalo de su hermana Griselda y Luciano Castro

El periodista le comentó que el propio Luciano Castro había mencionado el enojo de Griselda. Ante este dato, Siciliani reaccionó con una carcajada y una respuesta breve pero elocuente: “No lo vi. Y... Lo estará”. Posteriormente, adoptó un tono más serio y explicó que prefiere no ahondar en detalles específicos sobre la intimidad de la pareja, dado que su hermana mantiene una reserva estricta sobre esos temas.

Uno de los puntos centrales del análisis de Leticia recayó en la exposición mediática del conflicto. La actriz consideró que el dolor o la molestia no provienen solo del hecho en sí, sino de su trascendencia pública. “Tengas la relación que tengas, tengas las libertades que tengas y los acuerdos que tengas, a nadie le gustaría escuchar un audio así. Siento, y esto lo digo por mí debe romper algo”, reflexionó.

Leticia Siciliani defendió a su hermana en medio del escándalo por infidelidad

Siciliani destacó el esfuerzo que realiza su hermana para preservar su imagen. “Gri es alguien que realmente cuida mucho eso. Ella se encarga de cuidar y de crear su vida pública de una forma, y esas cosas no forman parte de su vida pública”, explicó. En esa línea, concluyó que la ruptura de ese cerco de privacidad representa un problema significativo: “Así que entiendo que eso sí es un dolor de ovarios”.

Coincidencia con la autocrítica de Castro

Leticia Siciliani admitió haber escuchado solamente el primer audio viralizado, donde el actor saluda con un “hola guapa”. Al ser consultada sobre las declaraciones de Castro, quien se autodefinió como “un pelotudo” y un “meme viviente”, la actriz no dudó en respaldar esa autopercepción con dureza. “Pienso eso y mucho más”, sentenció.

Vincularon a Tamara Bella con Luciano Castro

Sobre la relación, sostuvo que lo fundamental es el bienestar de su hermana. Ante la pregunta de si Luciano la hace feliz, respondió: “Yo creo que la estaba haciendo feliz, porque ahora estarán pensando sus cosas”. Enfatizó su instinto protector hacia sus cinco hermanos: “Cualquier persona que le haga mal a mi hermana a mí me hace mal. No me gusta ver mal a mi hermana”.

La defensa frente a terceros

La actriz también se refirió a las opiniones vertidas por exparejas de Castro en medio del escándalo. Leticia defendió la decisión de Griselda de hablar públicamente, calificándola como una “mujer valiente” y “muy segura de sí”. Marcó una diferencia en los tiempos de respuesta: “Pero para mí el que tenía que hablar primero era Luciano”.

Lanzó una advertencia hacia quienes opinan sobre su familia. “No me gusta que nadie hable mal de mi hermana, para nada. De mi hermana que no digan nada. Y si lo dicen, bueno, habrá que cruzarse algún día”, cerró.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.