El desconsolado llanto de Pampita al completar la peregrinación a Luján

Música, baile y mucho llanto. Así llegaron Carolina Pampita Ardohain y su grupo de amigas a la escalinata de la Basílica de Luján, después de casi nueve horas caminando. Ni el cansancio físico ni el desgaste emocional que provoca un esfuerzo tan grande, pudieron contrarrestar la alegría del logro.

“¿Entendés que llegamos? No lo podemos creer”, compartió en sus historias de Instagram Barby Franco, que fue una de las que acompañó a la modelo en la caminata. Emocionada hasta las lágrimas, publicó videos de los peregrinos celebrando que habían cumplido su promesa.

Pampita Ardohain se mostró muy emocionada en medio de la peregrinación a Luján Instagram

Junto a ella se puede ver a Pampita, que ya había expresado que este evento era de gran importancia para ella porque tenía una promesa que cumplir. Es inevitable vincular el agradecimiento de la empresaria con el nacimiento de su hija Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán, y quien llegó a este mundo hace menos de dos meses.

Las dos amigas llegaron a destino, pero el camino no fue para nada fácil. Comenzaron bien temprano junto al grupo Carmelo Peregrino, con quienes se dirigieron en una combi hasta Moreno, el punto donde iniciaron la caminata.

Todo marchaba bien hasta que el clima se les puso en contra con una lluvia torrencial y tanto la modelo como la bailarina, se vieron obligadas a improvisar unos pilotos con bolsas de consorcio. Sin embargo, ni la tormenta ni el aspecto gracioso que lucían con las tiras de nylon envueltas en la cabeza pudieron bajarles el ánimo. “Se largó a llover pero no importa, vamos a llegar. Nada nos detiene”, expresaron en un video.

Pampita cumplió su promesa y llegó a la Basílica de Luján caminado (Foto: Captura Instagram/@pampitaoficial)

Así fue pasando el día. Entre momentos de mucha alegría y otros de profundo silencio, la felicidad nunca las abandonó. Frenaron en las paradas técnicas para alimentarse y se sacaron fotos con fans que fueron apareciendo.

Al final, todo el esfuerzo rindió sus frutos y allegaron a la Basílica de Luján. Para celebrar el cumplimiento de su promesa a la Virgen, la mamá de Bianca, Bautista, Beltrán, Benicio y Ana compartió un emotivo posteo en sus redes sociales. Parada en frente del imponente edificio, empapada por la lluvia, todavía envuelta en un par de bolsas de plástico y con los ojos llenos de lágrimas, Pampita compartió una oración.

El posteo de Pampita una vez que llegó a la Basílica de Luján (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

“Recemos juntos… Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un adiós se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Oh señora mía, Oh Madre mía… ¡Yo me ofrezco toda a ti! Gracias por tu protección, tu amor y tu presencia constante en mi vida”, expresó en la plegaria que describió la foto.