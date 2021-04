El desesperado pedido de Germán Martitegui ante las nuevas restricciones para restaurantes

Luego de la implementación de las nuevas medidas para restringir la circulación y evitar un mayor contagio de coronavirus, los gastronómicos terminaron siendo una de los sectores más afectados. Por este motivo, el chef Germán Martitegui envió un desesperado pedido a través de sus redes sociales.

“Salí a comer más temprano, 19:30 20hs. ¡Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre”, escribió el cocinero y jurado de MasterChef Celebrity en su cuenta de Twitter junto con el hashtag “gastronomía en rojo”. Las restricciones que se mantendrán vigentes hasta el 30 de abril inclusive determinan que no se podrá circular entre la medianoche y las seis de la mañana. Tanto bares como restaurantes deberán cerrar a las 23.00, aunque Horacio Rodríguez Larreta explicó este jueves que quienes ya se encuentren adentro del establecimiento en ese horario podrán quedarse hasta las 00:00 h.

Salí a comer más temprano, 19:30 20hs. Tus restaurantes favoritos te necesitan!! Y es una sana costumbre. #gastronomiaenrojo — Germán Martitegui 🍳 (@germantegui) April 8, 2021

El tuit, que ya tiene casi 20.000 Me gusta, se llenó de comentarios de usuarios que cuentan sobre otros lugares en donde la costumbre de cenar temprano ya está instalada. “¡En el pueblo donde crecí se cena temprano, 20:30 como muy tarde! La mayor parte del país cena temprano. Otra vez se confunde CABA con la Argentina”, escribió uno. “En EE.UU. comen como a las 6 de la tarde. Son costumbres, las jornadas laborales son mas cortas. Acá es distinto, muchos no pueden volver temprano a sus casas, no todos tienen ese privilegio”, escribió otra chica.

El cocinero de 54 años es dueño de Tegui, un exclusivo restaurante que en 2014 fue catalogado como uno de los 100 mejores del mundo. El pasado 28 de marzo, luego de un año de estar cerrado, Martitegui abrió nuevamente su restaurante y compartió el momento en sus redes sociales: “Abrimos por un día después de un año. Una gran alegría, contactos y sonrisas detrás de barbijos, bromas y energía en el equipo que no veía hace mucho tiempo. Estamos intactos y felices. Gracias gracias gracias. Miles de porciones de comida. 800 personas. En turnos perfectamente organizados. Gran domingo. Gracias”.

