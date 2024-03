Escuchar

Como cada 5 de marzo, Maru Botana le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a su hijo Facundo, quien falleció en 2008. De esta manera compartió una desgarradora carta en su perfil de Instagram, en la que expresó el dolor por la partida de su pequeño, el día en el que hubiese cumplido 16 años.

Facundo, el sexto de los ocho hijos de la conductora, sufrió de muerte súbita el 21 de septiembre de 2008, cuando tenía seis meses de vida. En ese momento, estaba al cuidado de sus abuelos.

Así están hoy los hijos de Maru Botana (Foto: Instagram/@marubotanaok)

La familia conformada por Maru Botana y Bernardo Solá quedó desolada tras la muerte de Facundo, quien el 5 de marzo de 2024 habría cumplido 16 años. Con motivo de su aniversario, ella le dedicó una sentida carta en las redes sociales. Maru es además mamá de Agustín, quien ahora tiene 25 años; Lucía, de 23; Matías, de 21; Sofía, de 19; Santiago, de 17; Juan Ignacio, de 14 y María Inés, de 12.

“Hoy, cumplirías 16 años y estarías acá, pensando en cómo festejar”, comenzó en el texto. Y reflexionó: “Qué loco cuando me pongo a pensar que muchas cosas hubieran sido distintas. Cómo me enseñaste a vivir el momento y a disfrutar de las cosas de la vida, hasta la más pequeña, hasta la que quizás me cuesta más”.

El desgarrador posteo de Maru Botana Instagram: marubotanaok

Como en cada cumpleaños o en cada aniversario del fallecimiento, Botana posteó una fotografía de Facundo y, en este caso, utilizó una que ya compartió en otras ocasiones y es una de sus favoritas. “Miro atrás y ese camino que me parecía complicadísimo, donde la mochila con piedras era imposible de levantar, se me alivianó. No sé cómo ni de dónde saqué las fuerzas para seguir, pero creo que del cielo y del amor de todos”, manifestó.

Esta no es la primera vez en la que Botana hizo referencia a su dolor como “una mochila de piedras”, aunque reconoció que cada vez siente menos pesada esa sensación y por eso les agradeció a los que permanecieron a su lado en los momentos malos: “Gente que lo vivió conmigo, personas hermosas que hoy me ven y se emocionan. Muchas mujeres que comparten el mismo dolor, sin importar el cómo ni la edad. Mujeres que, al igual que yo, hoy sienten que les cortan un brazo. Y hay que seguir”.

En esa misma línea, concluyó su texto con una descripción propia de lo que significa para ella la familia: “Es durísimo el camino y, hasta a veces, oscuro, porque la muerte de un hijo no tiene explicación. Los hijos son todo, son tuyos, son tu amor y das todo por ellos. No es fácil ser mamá, pero que la vida te los saque de repente es un dolor tan grande e inimaginable que es imposible de superar”.

Maru Botana junto a su hijo Juan Ignacio frente a la tumba de Facundo (Foto Instagram @marubotanaok)

La publicación se inundó de likes y de comentarios de fuerza y apoyo a la empresaria. “Te abrazo fuerte”, expresó Claudia Villafañe. Por su parte, Carolina “Pampita” Ardohain y Evangelina Anderson plasmaron emojis a modo de cariño: la modelo, de un corazón negro, y la actriz, de una mariposa y un corazón blanco.