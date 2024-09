Nicolás Occhiato se quebró al escuchar lo que una médium le dijo sobre su abuela

Escuchar

Durante la jornada del viernes, se generó un momento realmente emotivo en el vivo de Nadie Dice Nada, el popular programa de streaming de Luzu TV, donde Nico Occhiato se quebró hasta las lágrimas tras una impactante revelación de la médium Noelia Pace. En la emisión del programa, la experta habló sobre la delicada salud de Concepción, la abuela de conductor, quien se ganó el corazón del público por sus apariciones junto a él en televisión y en redes sociales.

La médium fue invitada al programa con el objetivo de compartir mensajes del “más allá” tanto con el público como con los integrantes del panel. Su forma de comunicarse y su capacidad para conectar con energías espirituales capturaron rápidamente la atención de todos. Sin embargo, el momento más emotivo se produjo cuando le llegó el turno al conductor de hacerle una consulta; este sorprendió al consultar por “Conce”. Con voz quebrada, Nico Occhiato confesó que su abuela estaba pasando por una situación de salud muy delicada.

Nico Occhiato reveló que su abuela Conce está pasando un delicado momento de salud (Captura: Luzu)

“Lo hago porque me escribió mi mamá y me quería asegurar que no estén mirando, porque mi abuela está pasando por un momento duro”, comenzó explicando el conductor. En ese momento, Pace comenzó a interpretar la información y le solicitó más datos, como la fecha de nacimiento y el nombre de su abuela. Luego, la espiritista comenzó a hablar y fue muy contundente: “Hay algo ahí con respecto a no seguir gestionando, sino dejar que suceda… Ya está. Entra en un proceso de quiebre importante antes de la mitad de octubre. Si lo dilatan es por el buen trato, por el buen cuidado… ¿Se entiende?”, sostuvo.

Luego de esas fuertes palabras, se generó un silencio absoluto en el estudio; Nico no pudo contener la tristeza y rompió en llanto, visiblemente conmovido por esa revelación. Ante eso, la médium continuó: “Por privado yo te voy a decir qué le tiene que decir tu mamá, porque eso es lo que la tiene como estancada y, a diferencia de lo que todos creen, sí se quiere ir”.

La médium le hizo una contundente revelación sobre su abuela que lo dejó sin palabras (Captura: Luzu)

Esas últimas declaraciones de Noelia impactaron profundamente al conductor de Nadie Dice Nada, tanto que Nico Occhiato no pudo contener las lágrimas y se cubrió el rostro, lo que detuvo por completo la dinámica del programa. Durante varios minutos, no logró reponerse. Ante ese momento emotivo, la médium, respetando el silencio, añadió una reflexión que ofreció más claridad: “Muchas veces, quienes están en el proceso de avanzar, necesitan esperar a que los demás tomen conciencia. Como sucedió con tu tío”.

El apoyo de sus compañeros ante ese duro momento

Sus compañeros no dudaron en acercarse y abrazarlo (Captura: Luzu)

De inmediato, todos los presentes notaron que Nico estaba muy angustiado, por lo que se acercaron a abrazarlo para brindarle consuelo mientras intentaba recomponerse tras la revelación. Como se vio en las imágenes, Momi Giardina, Santi Talledo y su novia Flor Jazmín Peña, protagonizaron un tierno abrazo en vivo, que dejó en claro el amor que los une.

Tras eso, Pace le dijo que lo mejor era seguir discutiéndolo fuera de cámara, ya que se trataba de una cuestión muy personal. “Necesito decírtelo por privado, es muy puntual. Tiene que ver con algo que tiene que hacer tu mamá y ella necesita certeza”, le explicó para cerrar el tema.

Las reacciones de los usuarios

El emotivo momento impactó profundamente a los espectadores del ciclo de Luzu TV, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para Nico Occhiato. Además, muchos elogiaron su valentía por abrirse y compartir una situación tan íntima. “Realmente me hace llorar”; “Lo veo y lloro saber que uno de los grandes amores de uno se puede ir de este mundo es feo. Así que fuerza” y “Dios, nunca se está preparado para que te digan esto”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

LA NACION