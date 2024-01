escuchar

Pasaron poco más de dos años del día en que Ana Paula Dutil había intentado terminar con su vida debido a la profunda depresión que atravesaba y de la que más tarde fue diagnosticada. Este jueves 11 de enero, la modelo estuvo invitada en LAM (América TV) y habló de su lucha por salir adelante y de cómo Julieta Ortega le salvó la vida.

Antes de darle la palabra, Ángel de Brito le preguntó si la pandemia había sido el desencadenante de todas las cosas que le habían pasado. “Mi depresión empezó bastantes años antes. No fui diagnosticada, no estuve bien medicada y creo que durante la pandemia, me separo y me mudo, porque yo viví diez años con Emmanuel (Ortega) en Miami. Fue todo junto”, comenzó diciendo la modelo.

Ana Paula Dutil y Emmanuel Ortega estuvieron juntos durante 20 años Instagram

Y siguió: “Nosotros nos separamos allá y me vuelvo con mis hijos -India y Bautista, fruto de su matrimonio con el cantante- y llegar acá, no sé por qué fue peor. Me hundí profundamente y me pasó que al no estar diagnosticada de depresión, no estaba bien medicada”.

En ese sentido, el conductor hizo hincapié en que una separación no es fácil, sobre todo en su caso, ya que con el artista estuvieron juntos durante 20 años. “Encontrarme en Argentina sola, no sola porque obviamente está la familia, los hijos, los amigos, era como volver a empezar. Todo lo veía negro, oscuro. Mis pensamientos eran muy oscuros”, agregó ella.

Al escucharla, Ángel le preguntó si su enfermedad fue gradual. “Al principio no me daba cuenta, pero después yo ya no tenía fuerzas para hacer las cosas que me decían que tenía que hacer”, le respondió y aclaró que el desencadenante de la depresión no fue en aquel entonces su pareja, pero que sí venían con un desgaste en la relación: “Yo lo quiero mucho a él y él también a mí, pero se desgastó la pareja”.

“¿Cuándo te diste cuenta de que la depresión no era solo tristeza?”, indagó el jurado del Bailando (América TV). “En realidad no me daba cuenta. Lo único que quería era estar en la cama y dormir. Y para eso tomaba alcohol y dormía y dormía, a pesar de que vivía con mis hijos”, se sinceró Ana Paula.

En esa línea, de Brito le preguntó si el alcohol se había convertido en una adicción. “Sí. Fui a varios grupos que me ayudaron un montón. Varias cosas me ayudaron. Primero mi familia y mis hijos, más allá de que en ese momento no sentía empatía, porque nada de lo que sucedía a mi alrededor me importaba, solo quería dormir. Pero sí, la familia, la gente, como también hay personas que se cansan y se escapan”, sostuvo.

Dutil tuvo varios episodios que la marcaron durante su enfermedad, ahondó en uno de ellos y mencionó que, en su caso, la internación no la ayudó. “En medio de la pandemia, cuando tuve un episodio, me internaron porque era un peligro para mí misma, pero eso no funcionó, fue peor. Hasta que vino un amigo y me dijo ‘esta psiquiatra te va a ayudar’ y ahí empecé a estar mejor”, aseguró.

Cómo Julieta Ortega le salvó la vida

Ana Paula calificó a Julieta Ortega como “la hermana que nunca tuvo” y contó el día en el que le salvó la vida. “Cuando yo vuelvo de vivir en Miami, uno de los hermanos de Emmanuel me prestó un departamento en el mismo edificio de Julieta y ella estaba muy pendiente”, comenzó relatando sobre la preocupación que tenía la actriz sobre su estado de salud.

Y se refirió a que su excuñada la llamaba todos los días para saber cómo estaba. Sin embargo, un día no atendió el teléfono y fue con su hermano Emmanuel al rescate. “El día que yo no contestaba y pasó lo que pasó, fue ella la que me ayudó, porque estaba ahí”, completó.