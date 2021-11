El desgarrador testimonio de Mavys Álvarez sobre Maradona: “Querían traerme de Cuba dentro de una caja”

Mavys Álvarez, la mujer que tuvo una relación con Diego Maradona en Cuba cuando era menor de edad, volvió a hacer duras revelaciones en diálogo con Chiche Gelblung en Chiche 2021 (CrónicaTV). En el programa, la cubana contó cómo fue su entrada en Argentina a los 17 años.

“A los 17 vine a la Argentina. Me probaron si entraba en una caja; me hacen entrar, hablan de poner una falsa pared para que pudiera verse que llevaban otra cosa y no a mí; me dicen que me acueste para poder ver si entraba”, indicó Álvarez. Ante, eso, Gelblung preguntó: “¿Vos no pensabas que estaban todos locos?”. “Yo pensaba que era una broma, quizás en mi mente no pensaba que fueran capaces de algo así, pero era algo en serio”, respondió ella.

La mujer cubana reveló que el plan para entrar al país en una caja no se llevó adelante, pero sí llegó gracias a un acuerdo entre el exjugador y Fidel Castro, que tuvieron una reunión para acordar los detalles de su salida. La idea del 10, según contó la mujer, era que ella estuviera en el país para presenciar su partido de despedida en La Bombonera.

“Él iba a hacer su partido homenaje el 10 de noviembre de 2001 y le pide permiso a Fidel para que me permitiera salir del país”, recordó Mavys.

“No presencié esa charla entre ellos, pero cuando sale (de la oficina de Fidel Castro) me dice que había aprobado las dos cosas, la compra de una casa y que yo saliera del país. Fidel me hizo un interrogatorio, cosas que él ya sabía. En un momento, cuando Fidel me toca el brazo, él le dice: ‘Bueno, dejando, dejando’”, detalló Álvarez sobre el momento en que conoció al dictador cubano.

Y a continuación, contó cómo fueron los trámites que tuvo que realizar para poder salir de la isla para viajar a Sudamérica. “Me recibe en la embajada de Argentina (en Cuba) Eduardo Corretti, dispuesto a dar su aprobación. Mi mamá le pregunta si hay algo que firmar y le dice que no hacía falta. Al día siguiente de tener el pasaporte viajé a Argentina”, dijo.

“No pasé un proceso de Aduana ni Migraciones”

Luego de su llegada al país, Álvarez aseguró que no hizo ningún trámite para ingresar. “Diego me dijo que me iba a recibir un señor apodado ‘El Gato’, que me iba a estar esperando en la manga del avión. Él me acompaña, llena el papel de Aduana por mí y me hace firmarlo. Se encarga de todo, no pasé un proceso de Aduana ni Migraciones, fue todo rápido, y me fui directo al auto para ir al hotel”, manifestó.

Además, la mujer cubana que era menor de edad cuando tuvo una relación con El Diez, indicó que se operó los pechos por pedido expreso del exfutbolista, fallecido en noviembre del año pasado. “Estuve dos meses en Argentina. Yo no quería tener implantes; en Cuba no se conocía mucho este método, yo tenía miedo y dije que no quería por el momento. Tenía miedo de decirle que no a Diego, se enojaba mucho. El doctor [Alfredo] Cahe me trae a un personal para hacer exámenes, Diego me explica que es para hacer la cirugía. Me dicen que debo dejar de consumir (drogas) horas antes de la cirugía y horas después”, detalló.

Y para finalizar, reveló más detalles de la traumática experiencia en Argentina. “Vivía en el hotel, él estaba en otro piso. Pensaba que era amor, estaba deslumbrada, y a la vez lo odiaba, me hacía hacer cosas que no quería hacer”, concluyó Mavys.