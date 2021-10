Mavys Álvarez tiene dos cajas de zapatos con pruebas de su viaje a la Argentina: qué contienen y cómo influyen en el caso

Mavys Álvarez habló con un canal estadounidense una semana atrás y desató un fuerte escándalo al revelar los detalles de el vínculo que tuvo con Diego Maradona cuando tenía 16 años. Si bien la cubana, hoy de 41, explicó que “fue una relación consentida”, también contó que estar con el deportista la inició en el consumo de drogas.

“Gracias a él conocí cosas que no hubiera podido conocer. Pero también viví cosas que me afectaron y al día de hoy me siguen afectando. Los nervios... dejaba una adicción y caía en otra. Estuve un tiempo para poder liberarme del todo. Fue muy duro”, explicó la mujer a América TeVe. Tras hacer público su testimonio, una ONG denunció al entorno de Maradona por posible trata de personas. Ahora, el abogado de la mujer confirmó que ella salió de Cuba sin haber pasado los controles de migraciones y dio nuevos pormenores sobre el tiempo que ambos pasaron juntos.

La denuncia fue radicada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 con el objetivo de que se investigue una serie de supuestos delitos cometidos en 2001, cuando Álvarez, siendo aún menor de edad, fue traída al país durante dos meses y medio. También se presentó la denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), para que se determine si se cometió tal delito. Además, la fundación solicitó que se tenga en cuenta a Álvarez como querellante, a través del duro testimonio de lo vivido en esa época.

Dos cajas con pruebas

Ahora, Gastón Marano, abogado de Mavys, conversó con Nosotros a la mañana (eltrece) y pidió ser querellante en la mencionada causa. Instalado en Miami, el letrado se refirió a la situación que atraviesa la mujer por estos días.

“Ella ahora tiene que atender cuestiones familiares porque tiene una hija un poco mas chica que la edad que tenía ella cuando sucedió lo que relató. Está llevándolo adelante, tiene el apoyo incondicional de su familia”, dijo Marano. Luego, se refirió a sus motivos para hacer público su testimonio veinte años después de lo ocurrido. “Quiere cerrar una herida de su vida, no lo pudo contar antes porque estaba aterrorizada por Fidel [Castro] y Maradona y ahora que los dos murieron y su hija esta por tener esa edad, no quieren que nadie mas pase lo que ella”, explicó.

Las cajas de zapatos de Mavys

Sobre cómo comenzó el vínculo, Marano señaló que todo empezó “en Cuba cuando es cooptada por un amigo de Maradona, entregada y comienza una relación, ella con 16 años y él con 40″. Luego, agregó: “No la arrastraron pero se le acercaron dos adultos a una chica de 16 y la convencieron de las bondades de conocer a Maradona, jamás se le dijo que sería con una finalidad sexual. Se la engañó sin mentiras fuertes sino como a una chica inmadura, pintándole un paraíso y se le presentó un infierno”.

Luego, el abogado subrayó que seis meses después de conocerse, Álvarez empezó a consumir estupefacientes. Después, Maradona quiso que la joven viajara a la Argentina para el partido homenaje. “De tal salvajismo fue la situación que se le hicieron agujeros a una caja para que ella viniera y ella se la probó. Pero finalmente Maradona le pidió permiso a Fidel para que ella saliera por 20 días del país”, detalló. Para ese viaje, según el abogado, la mujer pasó “por Migraciones sin control, siendo menor de edad y sin autorización de los padres”.

“En su estadía está en dos hoteles y un departamento y es forzada a operarse, a ponerse implantes mamarios porque a Maradona le desagradaba parte del cuerpo de ella”, sumó Marano. “Esa operación se realiza sin permiso de sus padres y se complica por malos tratos de Maradona y tiene que quedarse en el país dos meses”, continuó el médico.

La foto del encuentro de Mavys Álvarez con Fidel Castro, el entonces mandatario de Cuba América TV

Según contó el letrado, Álvarez tiene pruebas de lo ocurrido. “Ella tiene dos cajas de zapatos en las que guardó todo, está todo lo que hacía a esos viajes, las tarjetas de ingreso al hotel, souvenirs, todo lo que para una chica de 16 años era una novedad. Está también la hoja membretada del médico que la operó sin autorización de sus padres y su prequirúrgico”, agregó. Además, el abogado explicó que también hay un taxista que era el encargado de trasladar a Mavys por Cuba, aunque cree que el hombre no está dispuesto a declarar por miedo al régimen castrista.

En el equipo de abogados de Álvarez también trabajará la letrada Marcela Scotti, por pedido de su clienta. “Hay partes del relato que conmigo pueden resultarle más difíciles. A mi colega le dijo que quiere cerrar una herida de su vida, que no lo pudo contar antes porque estaba aterrorizada por Fidel y Maradona y que ahora que los dos murieron y que su hija está por tener la edad que tenía ella en aquel momento, no quiere que nadie mas pase lo que ella”, sostuvo Marano. Finalmente, en el programa se le preguntó al abogado “por quiénes van”. “Hay un entramado de personas, funcionarios y del entorno que permitieron que una chica de 16 años a la que se le suministraban drogas venga a la Argentina en condición de servidumbre”, cerró.