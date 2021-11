La drástica medida que tomó Thelma Fardin tras ser criticada por sus dichos sobre Maradona

La actriz argentina Thelma Fardin tomó una drástica decisión tras el fuerte impacto que tuvieron sus declaraciones sobre Diego Maradona.

Días atrás, en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la exPatito feo consideró que “no podemos seguir endiosando” la figura del astro argentino a la luz de las denuncias de abuso realizadas por Mavys Álvarez, y expresó su solidaridad con la joven cubana, que se encuentra actualmente en la Argentina.

Este jueves, el periodista Ángel de Brito contó en Los ángeles de la mañana (eltrece) que Fardin se comunicó con él para aclarar sus dichos acerca del exjugador: “Ayer estábamos grabando La Academia y me llamó Thelma Fardin para aclararme, porque hubo mucha polémica con unas declaraciones que hizo sobre Niki Nicole y Maradona. Thelma Fardin está haciendo notas porque en 15 días es el juicio contra Darthés, ahí comienza. Y como son casos que en algún punto se tocan, por menores de edad, por abuso sexual, le preguntaron e hizo declaraciones que, según ella, los medios la tergiversaron, que no fue exactamente su intención de lo que dijo”.

En ese sentido, de Brito reveló: “Por eso, a partir de ahora, dijo que iba a tratar de no opinar de otros temas”. A su vez, explicó cómo Fardin cambió su percepción sobre el deportista: “Cuando Maradona murió, ella había puesto un mensaje muy cariñoso y en homenaje. Y me decía: yo soy futbolera, me gustaba el Maradona del fútbol, el jugador. Pero a partir de todas las cosas que empecé a escuchar, como lo de Mavys, se me fue el ídolo”.

Además, la artista se quejó del impacto que tuvieron estas declaraciones, a diferencia de lo que ocurre con otros contenidos que comparte en sus redes sociales: “Ella me decía algo interesante: ‘Yo, cuando comparto en mis redes cifras de violencia sexual contra menores, por ejemplo, nadie le da bola. Pasan de largo. Ahora, dije Maradona...’. Yo también le expliqué un poco la lógica de los medios. Las cifras las tiene todo el mundo”, opinó el conductor.

Gianinna, una de las hijas de Maradona, fue crítica de los dichos de la intérprete, a quien le respondió con un mensaje en sus redes: “Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él”, publicó en su cuenta de Instagram.

Sin subirse a la polémica, Thelma Fardin recalcó su frase durante la entrevista

A través de la misma plataforma, Thelma compartió un fragmento de su entrevista con Radio Mitre para subrayar lo que ella creía importante de sus palabras.