Flor Vigna contó detalles de la comida que compartió con Luciano Castro y Sabrina Rojas

El pasado mes de octubre, Flor Vigna y Luciano Castro confirmaron su romance luego de conocerse en un gimnasio. Invitada a PH Podemos Hablar, la bailarina habló sobre su presente amoroso y reveló el motivo por el que compartió una cena con Sabrina Rojas, la exmujer del actor.

“Yo creo que todos vivimos lo que teníamos que vivir con nuestras parejas, y a mí me re costó entender eso de la vida que, como alguien decía, fracasa el amor. Para mí, el amor no fracasa, se termina un ciclo”, dijo Vigna.

“Yo no creo que haya fracasado mi relación anterior, yo creo que vivimos lo mejor que podíamos vivir, que fuimos lo mejor el uno para el otro en esa etapa. Y se terminó”, agregó.

Flor Vigna contó cómo conoció a Luciano Castro

Y en cuanto a su relación con Rojas, expareja de su actual novio, Vigna contó que mantuvo una reunión con los papás de Esperanza (8) y Fausto (6) hace algunas semanas atrás. “Creo que Sabri y Lu también hicieron lo mejor posible, y hoy en día son los mejores padres y tienen conversaciones súper buenas. Hemos comido todos juntos porque lo que quieren ellos es darle prioridad a la familia”, manifestó.

Vigna contó cómo la afecta la diferencia de edad con Castro

En una entrevista reciente, la bailarina se refirió a la diferencia de edad que tiene con el actor. Castro, quien nació el 16 de marzo de 1975, tiene 46 años, y Vigna tiene 27, ya que es del 11 de junio de 1994. Se llevan 19 años, pero esto no parece importarle a la exparticipante de La Academia (eltrece), quien confió que le sacó un gran provecho a su amplia experiencia en el medio artístico.

“En este momento, me parece buenísima la diferencia de edad que tenemos. Me ayuda un montón lo que él me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente, y yo le comparto mi entusiasmo con todo. Tenemos muchos puntos de encuentro”, afirmó en una entrevista con Agarrate Catalina, el programa radial que conduce Catalina Dlugi en La Once Diez.

Y la bailarina agregó: “Él siempre fue perfil bajo y me ayuda mucho también en eso, en cosas que ha vivido de todo tipo, dolores, aciertos”. Sin embargo, Vigna consideró que para Luciano “debe ser una cosa absolutamente distinta”, para dejar en claro que las sensaciones que transmitió son las suyas y no las de su pareja.

Aunque volvió a resaltar que tienen muchas cosas en común: “Compartimos un montón de placeres juntos que nos gustan, es como que tenemos muchos puntos de encuentro y eso es lo lindo también”.