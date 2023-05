“Te salió re lindo”: el impensado ida y vuelta de La China Suárez y Lauty Gram en las redes

escuchar

Tras su separación con Rusherking y los rumores de un nuevo romance, La China Suárez volvió a ser nuevamente noticia. Es que la ex Casi Ángeles asistió el domingo a la fiesta Bresh y dejó tela para cortar luego de protagonizar una coreografía del tema “Vida gangster” del cantante Lauty Gram. Con un abanico y una botella en mano, la actriz se mostró muy suelta de movimientos para disfrutar en compañía de sus amigos este tema y otros más que sonaron en la noche.

Sin embargo, al ser una personalidad muy reconocida en el ambiente, La China optó por subir el video de su baile a su cuenta de TikTok, lo que provocó que varios usuarios la vinculen sentimentalmente con Lauty Gram. De inmediato, el propio artista, quien se encuadra dentro del género de música urbana y RKT, reaccionó con un comentario que sorprendió a todos y puso, nuevamente en el tapete, los rumores de un posible romance entre ambos.

La periodista Juariu, en su Instagram, mostró el intercambio de palabras entre la China Suárez y Lauty Gram

“Te salió re lindo”, reaccionó el cantante de 21 años a la publicación de La China, quien mostró sus dotes como bailarina en el sector VIP de una fiesta donde también asistieron Wanda Nara y Rusherking, su expareja. A partir de ese halago, ella no se quedó atrás y halagó a Gram con su respuesta: “Temazo”.

Este intercambio de palabras no pasó inadvertido para el resto de los seguidores de ambas cuentas, quienes se pusieron a favor del cantante. “Amo que no le importe nada”, “Yo dándoles de qué hablar a los que no me soportan”; “Qué mujer más linda, y que se sepa el baile de Lauty Gram”; “Tirando indirectas ella”; “Justo esta canción”, fueron las menciones más destacadas sobre este posible vínculo entre ambos.

La China Suárez y... ¿un problema con Wanda Nara?

Wanda Nara, quien también estuvo presente en la noche del domingo en la Bresh, dejó su parecer acerca de la presencia de la China Suárez en el mismo sector del boliche. En diálogo con LAM explicó qué sintió al verla. “¿Cómo la pasaste en la Bresh el otro día? ¿Estuvo picante?”, arrancó el periodista Santiago Sposato.

Sin querer entrar en polémica y suavizando la situación, la conductora de MasterChef contó: “Bien, estuvo muy bueno. Tranquilo”. Y a la hora de referirse al encuentro visual con la China, agregó: “La vi que estaba ahí, pero nada”.

La enigmática respuesta de Wanda Nara cuando le preguntaron sobre la China Suárez: “No soy rencorosa”

Con el tema candente, Wanda completó: “Yo no tengo problema con nadie. Soy una mina que no tiene drama. Pierdo la memoria fácil, si no fuera por ustedes que todo el tiempo me recuerdan las mismas cosas ya me hubiera olvidado. No soy rencorosa y me olvido las cosas fácil”.

Por último, la empresaria afirmó que “no tendría problema” en poder coincidir en un proyecto laboral con la China, aunque, en el fondo, se sepa que existe una nula relación entre ambas celebridades.

