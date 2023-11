escuchar

Gretchen Galindo, popular locutora en Cuba y posteriormente radicada en Miami, murió por un cáncer de mama, que le había sido diagnosticado hace varios años. Su carrera empezó en 1969 en la radio y la televisión de la isla caribeña, donde alcanzó un gran reconocimiento. Su hija, Yossie Galindo, presentadora en Noticias 41, se despidió con un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

“Adiós reina mía. Que el dolor de tu ausencia y tu despedida nunca opaque la alegría de una vida tan bonita, regalando a todos tanto amor como tú únicamente supiste hacerlo. No sabes lo que hubiera dado por haberte podido retener unos años más aquí conmigo porque sé cuánto amabas la vida. Descansa en paz y haz una fiesta en el cielo donde ahora estás junto a otros que también te querían tanto, como a los que has dejado aquí. Te recordaré cada día con el mismo amor que nos entregaste. Duele mucho, pero como siempre decíamos: es solo un ratico. Te amo mamita. Por toda la eternidad. Gracias a los que estuvieron pendientes en estos difíciles meses antes de su partida. A todos mi más sincera gratitud. Adiós mamita de mi vida. Hasta que volvamos a vernos”, escribió la periodista en un extenso mensaje en Facebook.

Yossie Galindo se despide de su madre, Gretchen Galindo Yossie Galindo / Facebook

Hace seis años, en 2017, la presentadora de noticias anunció que su famosa madre estaba enferma. “Esta belleza está peleando otra batalla contra el cáncer, con su fuerza, las oraciones de ustedes y el cuidado y el cariño de los amigos y la familia lo lograremos nuevamente”, anunció, de acuerdo con CiberCuba. El medio dio a conocer que, en octubre de 2009, Noticias 41 estrenó una serie de reportajes sobre el cáncer de mama, en los que Yossie contó la historia de Gretchen y cómo la enfermedad cambió su vida.

Guille Rivero de la Rosa compartió esta foto antigua de Gretchel Galindo Guille Rivero de la Rosa / Facebook

Entre los cientos de mensajes de condolencias destaca el del también locutor Guille Rivero de la Rosa, figura importante en la isla. “Una gran maestra de la locución en Cuba, una verdadera presentadora de noticias. Cuba se paralizaba a las ocho de la noche y era para observarla y disfrutarla en pantalla, eran otros tiempos, que no volverán. Gracias por tanto profe Gretchen Galindo. Maestría de la Locución en Cuba. E.P.D. mi más sentido pésame a su hija”, escribió en un mensaje publicado en Facebook.

Gretchen Galindo inició su carrera como locutora en su natal Cuba Yossie Galindo / Facebook

Los inicios de la carrera de Gretchen Galindo

Gretchen Galindo, quien comenzó como locutora en 1969, señaló en una entrevista con La Peregrina Magazine que su sueño siempre fue estar detrás de un micrófono y arriba de los escenarios. “Dentro de la locución tengo la suerte de haber hecho de todo: recorrí toda la gama en televisión, radio, cine, teatro, como presentadora y animadora; hice programas de música, entrevistas, pero finalmente terminé en las noticias por esas cosas de la vida”, dijo hace algunos años.

Entre otras declaraciones, Galindo señaló que se mudó de Cuba luego de estar decepcionada por el régimen de Fidel Castro, personaje al que había entrevistado. “Me dolía, me daba pena con el pueblo, me resultaba bochornoso y si lo dejaba quedaba en evidencia. La única opción era irme. Ya yo no tenía cara para hablar, ya no creía en aquello”, informó CiberCuba.