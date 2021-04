El día en que Libertad Leblanc reveló la verdad detrás su pelea con Isabel Sarli

La noticia del fallecimiento de Libertad Leblanc reavivó el recuerdo de la supuesta rivalidad que tenía con la Isabel Sarli. El mito del enfrentamiento, que las mostraba enemistadas a partir de sus diferencias de carácter (la rubia audaz que “iba al frente” contra una morocha algo tímida), en realidad fue una habilidosa estrategia de marketing de Leblanc quien, al estrenar una película en Venezuela, decidió que la “pelea” podría darle mayor difusión. Así lo contó en un histórico programa de Mirtha Legrand en el que ella y Coca dieron detalles, por fin, del trasfondo de su disputa.

El almuerzo que tuvo a dos de las divas argentinas más famosas en la década del 60 se filmó en 1994. Hasta entonces, la falsedad de la pelea entre las actrices era apenas un rumor, pero sentadas en la mesa de Mirtha las dos decidieron revelar la verdad sobre un mito que se construyó, en realidad, para promover el film La flor de Irupé (1962).

El histórico enfrentamiento de Libertad Leblanc con Isabel Sarli en el programa de Mirtha Legrand

Ya desde el comienzo del programa, la anfitriona indagó sobre el vínculo entre sus invitadas. Tras la presentación, copa en mano, Leblanc contó que ella y Sarli conversaban todas las mañanas por teléfono, para explicar cuán cercana y amena era la relación entre ambas. “Nosotras hablamos todo los días por teléfono, a las ocho de la mañana”, dijo Libertad. “Claro que yo ya estoy levantada, con los bichos, y ella sigue tirada en la cama a esa hora”, sumó Sarli, que siempre se caracterizó por su amor por las mascotas. De un perfil más desapegado, Libertad solía cuestionar este interés de Coca por los animales. “Yo le digo ‘dejá los bichos, ¿por qué no tenés un señor, mejor, que es mas divertido?’”, bromeó la rubia al comienzo de aquella emblemática emisión.

Tras pasar a la mesa, el tema de la rivalidad volvió a cobrar protagonismo. Allí, Leblanc reveló el origen de la mentira. “Yo con Isabel nunca tuve problemas, nunca fuimos rivales, eso fue una cosa publicitaria”, admitió. “Yo no tenía un peso en el bolsillo, mi familia estaba en contra de que fuera artista, yo la admiraba mucho a ella, para ese momento ella ya era una diosa”, agregó sobre los inicios de su carrera. En ese entonces, la rubia estaba a punto de estrenar la película La flor de Irupé en Venezuela: “Como no había un centavo para la promoción, se me ocurrió poner en el afiche la frase ‘Libertad Leblanc, la rival de Isabel Sarli’. A ella no le molestó, con el que sí tuve problemas fue con Armando [Bó]. No lo hice por hacer daño, lo hice para imponer mi nombre, y lo logré”, explicó la actriz.

“No te vayas a enojar, Isabel”, sumó Libertad. Como respuesta, Sarli señaló: “¡Pero no! ¡No me molestó en aquel entonces, mirá que me va a molestar ahora!”. Con ese intercambio, las actrices despejaron cualquier duda sobre su “enfrentamiento”. Además, las dos mostraron la inteligencia con la que manejaron sus carreras y el compañerismo con el que se trataron durante los primeros años en los que Leblanc saltó a la fama y en los que, en lugar de ser competitivas, entendieron que había espacio para ambas. “Es como con las gaseosas”, definió Sarli en la mesa de Mirtha. “A algunos les gusta una, y a otros les gusta otra”.

LA NACION