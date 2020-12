En una entrevista en 2016, Giannina Maradona le pidió disculpas a Diego Junior por no haberlo reconocido, algo que desmentiría la versión de Luis Ventura de que el italiano no es hijo del Diez Crédito: Archivo

Desde que Luis Ventura dijo que Diego Maradona Jr. no sería hijo del astro del fútbol, varias dudas se sembraron sobre la identidad del joven de 34 años, quien ya confirmó que irá a la Justicia contra el periodista. Sin embargo, un audio de 2016 de Gianinna Maradona aclararía un poco más el panorama: en ese entonces, la hija menor de Claudia Villafañe le pidió disculpas al italiano y lo reconoció como hermano.

En Los Ángeles a la mañana, Ángel de Brito desmintió la versión de Ventura a través de una entrevista telefónica de 2016 en la que la que Gianinna Maradona reconocía que el hijo de Cristiana Sinagra es hijo de su padre. En ese mismo audio, también, le pedía disculpas por desconocerlo durante mucho tiempo.

"Cuando Gianinna fue 'angelita' en su momento, nos contó que su padre en una playa les mintió y les dijo lo del hermano y después le terminó pidiendo disculpas públicas. Esto habla muy bien de Gianinna", comentó De Brito.

Momentos después, el conductor presentó la entrevista de 2016, donde Gianinna dijo: "Quería hablar y quería hacerlo con ustedes, ya que ahí yo me senté y dije lo que me había contado mi viejo. Entonces me hubiese encantado que él me lo hubiese podido decir a mí antes de que salga en todos lados y de que todo el mundo sepa las cosas".

"¿Te hubiese gustado enterarte de tu papá?", le preguntó De Brito en ese entonces. "Sí, básicamente me hubiera gustado que me dijera: 'Mirá hija, te mentí en su momento y te pido que me disculpes, que me perdones'. Y todo perfecto, todo genial. Lo que pasa es que enterarse por la tele y todo el circo mediático que se arma siempre es como medio chino", reflexionó la hija del Diez.

Luego, Gianinna pidió perdón a Diego Junior por no haber creído en su identidad. "Quería pedirle disculpas a Diego Junior por haber creído una mentira de mi papá y listo, ya está. Quiero terminar el tema acá y punto", cerró la hermana de Dalma en ese momento.