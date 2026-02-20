Murió a los 53 años Eric Dane, la estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria

Este jueves por la noche se confirmó la muerte de Eric William Dane, conocido por haber interpretado a Mark Sloan en la popular serie Grey’s Anatomy. La noticia fue dada a conocer por la revista People a través de un comunicado que envió la familia de la estrella de Hollywood. “Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, comenzaron en doloroso mensaje sus seres queridos.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”, recordaron.

El actor era conocido por haber interpretado a Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy, a Cal Jacobs en la serie Euphoria y al Capitán Tom Chandler en The Last Ship (Foto: Instagram @realericdane)

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”, concluyó el mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El actor había revelado la enfermedad que atravesaba el 10 de abril de 2025 en una entrevista con el programa Good Morning America. “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”, le remarcó el actor a la periodista Diane Sawyer.

El actor utilizaba sus redes sociales para hablar sobre el ELA, la enfermedad que atravesaba (Foto: Instagram @realericdane)

A su vez, en búsqueda de alentar a más personas para que se realicen chequeos médicos para combatir esta enfermedad, dio a conocer cuáles fueron sus primeros síntomas: “Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada. Pero unas semanas después, noté que había empeorado un poco”.

El actor de Grey’s Anatomy relató que, en ese contexto, consultó a un especialista en manos y luego a otro, pero que, al ver que el cuadro no mejoraba, terminó por acudir a dos neurólogos. Tras nueve meses de consultas médicas, finalmente recibió el diagnóstico que lo dejó en estado de shock.

Desde entonces, se dedicó a generar conciencia y a hablar abiertamente de su enfermedad. A su vez, en diciembre, anunció el lanzamiento de sus memorias, tituladas Book of Days: A Memoir in Moments, previstas para este 2026. En un comunicado difundido por la editorial The Open Field, Dane expresó el propósito detrás de su obra: “Quiero capturar lo que me ha formado: los días bonitos, los duros, los que nunca di por sentados, para que, aunque solo sea eso, la gente que lo lea recuerde lo que significa vivir con pasión”. También añadió una reflexión sobre el impacto que esperaba generar: “Si compartir esto ayuda a alguien a encontrar sentido a sus propios días, entonces merece la pena contar mi historia”. Estas palabras revelaban su deseo de trascender su propia lucha, con el objetivo de convertir su experiencia en un faro de esperanza para otros.

¿Quién era Eric Dane?

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Si bien, durante su adolescencia todos le veían un gran futuro en el waterpolo, después de protagonizar una obra de teatro en el secundario decidió cuál sería su futuro y no se equivocó. Debutó en televisión en 1993 en Aquellos maravillosos años y, desde entonces, su carrera no se detuvo, ni siquiera por la enfermedad que terminó con su vida.

Eric Dane como Carl Jacobs en Euphoria HBO Max

El papel que lo llevaría a la fama internacional sería el de Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy. Durante seis años su personaje tuvo momentos icónicos hasta que murió en un accidente aéreo en 2012, hecho que causó gran conmoción entre los fanáticos. Esto le permitió tener nuevas y fascinantes propuestas laborales. Así llegó a dar vida a Jamie Madrox en X-Men: The Last Stand, y en 2014 se unió al elenco principal de la serie The Last Ship y luego fue una de las figuras de Euphoria, el éxito de HBO.

Su último trabajo fue cuando realizó un cameo en la segunda temporada de la serie Mentes brillantes, donde interpretó a un bombero diagnosticado con ELA. Aquel papel, que realizó luego de su diagnóstico, le valió una ovación de más de diez minutos.