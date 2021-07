El día que Robert De Niro sorprendió a Fernán Mirás en una obra: “Me hizo una señal”

Este miércoles por la noche, Fernán Mirás estuvo de visita en Los Mammones (América) y contó cómo fueron sus inicios en la actuación. En un momento del programa, reveló una inesperada anécdota que vivió con el actor de Hollywood Robert De Niro.

“Terminé laburando medio sin querer, porque mi profesor de teatro me dijo si quería hacer una prueba para una obra, pero yo quería ser pintor en realidad”, confesó Mirás. “¿Es verdad que estaba De Niro en el público en esa obra?”, le preguntó el conductor del ciclo, Jey Mammon. “Sí, porque De Niro había hecho esa obra en Estados Unidos. Era amigo de Lito Cruz y él era uno de los directores de la obra junto con Carlos Moreno”, detalló el entrevistado.

“Él había visto la obra en Nueva York con De Niro y él le dijo que si la hacía en Buenos Aires iba a venir al estreno. Y vino De Niro con Christopher Walken, que es muy alto”, recordó Mirás. “¿Hablaste con él?”, indagó el presentador. “Hablé muy poco con ellos. Les dije: ‘Pónganse las pilas, chicos. Los veo muy flojos’”, bromeó y agregó: “No les dije nada, tenía 17 años. Me felicitaron por la obra y De Niro me hizo una señal de aprobación”.

Después de la anécdota, Mammon le consultó sobre su salto a la fama, que se dio con el papel de Tanguito en Tango feroz. Fernán recordó que el proyecto tardó muchos años en salir: “Hubo un casting bastante años antes, donde lo hice todo como el ort... No entendía lo que me pedían. Ellos me habían ido a ver al teatro para chequear si tenía el pelo largo”.

