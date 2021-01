El Dipy dijo que le ofrecieron US$300 mil para ser candidato

El Dipy hizo una fuerte revelación durante un programa televisivo Crédito: Captura

21 de enero de 2021 • 16:20

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, hizo una fuerte revelación este jueves durante un programa televisivo. El cantante de cumbia contó cuánto le ofrecieron para ingresar a la política.

"Una vez estaba saliendo del programa de Viviana Canosa en Canal 9, y viene el productor y me dice: 'Te está esperando una camioneta afuera'", indicó el mediático en Los Ángeles de la Mañana.

Según explicó, en ese momento pensó que lo iban a "apretar", pero que no sintió miedo. "Cuando salí, me dijeron que querían hablar conmigo porque querían que fuera concejal", indicó y detalló que era para el municipio de La Matanza. Ahí mismo, de acuerdo con sus palabras, le mostraron "un bolso lleno de dólares".

Ante el escepticismo de los conductores, El Dipy juró que la historia era verídica y redobló: "Llamen a los productores de Viviana Canosa y pregunten".

Si bien el artista dudó en develar de dónde venía la propuesta, finalmente dijo: "Era del partido oficialista (Frente de Todos)". Luego, aclaró: "Esa plata no la vi nunca". Y así dio a entender que jamás tuvo acceso a un monto tan elevado de dinero. "Eran 300.000 dólares", subrayó.

El cantante relató que rechazó la oferta y les dijo: "Te agradezco mucho, hermano, pero esto no es para mí". Además, remarcó por qué no aceptó: "Prefiero ser un pobre honesto y no un rico miserable que tiene que acatar órdenes de alguien porque le dio plata".

Finalmente, contó que todos los partidos políticos lo llamaron, incluido Juntos por el Cambio.