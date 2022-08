El dolor de Denise Dumas tras contar que su hijo se quiere ir del país: “Me partió el alma”

La situación del país es uno de los temas más recurrentes en los medios de comunicación. Al replicarse esa información cotidianamente, se convirtió en una cuestión central en los debates de las familias, donde se analizan las variables económicas de la Argentina y el posible progreso que se puede tener con un sueldo. Según las perspectivas de cada uno, se basan las necesidades diarias y así fue como la actriz, y conductora, Denise Dumas manifestó su preocupación por un pedido desesperado de su hijo en querer abandonar el país.

Sucede que su hijo Santino, de 18 años, fruto del matrimonio que contrajo con el músico Germán Barceló, sorprendió a Dumas con una petición que la descolocó por completo: al atravesar el país una situación desfavorable en cuanto a lo económico, le comentó que no podría cumplir nunca el sueño de tener la casa propia en este suelo y es por eso que le gustaría emigrar a otra nación que sí le asegure, con el tiempo, poder tener su vivienda propia.

Casualidad del destino, actualmente, Dumas conduce El sueño de la casa propia (Canal 9), con el objetivo de acercarle a los participantes la oportunidad de poder ser dueño de un techo, en medio de un panorama económico donde el dólar no se mantiene estable y la chance de sacar un crédito en el banco deriva en una deuda impagable en ciertos casos.

Denise Dumas junto a sus hijos Isabella, Francesa y Santino Gerardo Viercovich - LA NACION

En diálogo con el programa radial Moskita muerta en La Once Diez, Dumas comentó cómo se presentó su hijo de 18 años con la petición: “Uno de mis hijos me dijo que nunca le va a dar la vida para tener casa en este país y me dijo que se quiere ir del país. Cuando vino a planteármelo, me partió el alma”.

En esa misma línea, Dumas mostró su lado más solidario y empatizó por las personas que atraviesan el mismo caso: “Por eso también me sensibiliza tanto este programa, porque todo el que labura de sol a sol merece tener su casa para descansar, sin tener que luchar día a día por llegar con el alquiler. Sobre todo en este país que todo es tan inestable, tener el techo pasó a ser un privilegio, cuando hay tanta gente que se gasta el sueldo en un alquiler”.

En concordancia con la tesitura que tiene el programa de televisión, Dumas dio un ejemplo que se vivió en una de sus ediciones y se mostró emocionada por la empatía de una familia que ganó un premio económico y, al no necesitarlo, decidió donarlo a otro participante.

“Este programa me reconcilió con la Argentina porque reivindica a la gente solidaria, la gente que se esfuerza, que trabaja, que lucha por lo que quiere. De hecho, además de la casa, se pueden ganar 50 mil pesos, y en un programa, una familia se los ganó y confesaron que si bien necesitan la casa, la plata no la necesitaban y se la regalaban a la familia que perdió, fue emocionante ver a la gente colaborando tanto entre sí, no competían”, cerró.