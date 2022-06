Denise Dumas recordó su peor cita con Campi y el accidente que sufrieron: “Me armó la mitad de la muela”

A pesar de que las celebridades son, en muchos casos, subidas a altísimos pedestales debido a la fama y a los lujos que acompañan la misma, la realidad es que no dejan de ser personas comunes y corrientes. Cometen errores, atraviesan momentos dolorosos, se ríen, lloran y hasta protagonizan escenas vergonzosas que lejos están del glamour característico de los estudios de televisión o las alfombras rojas. Denise Dumas es un claro ejemplo y, durante su paso por PH: Podemos hablar (Telefe) se animó a compartir uno de los momentos más incómodos de su vida amorosa.

Denise Dumas recordó una de sus peores citas con Martín "Campi" Campilongo

PH: Podemos hablar convocó, en la noche del sábado, a un nuevo grupo de destacadas figuras de diversas áreas que se dispusieron a mostrar su lado más vulnerable frente a la audiencia. El músico FMK, la actriz Carolina Rodríguez, el cocinero Ramiro Cascon, el actor Damián de Santo y la conductora Denise Dumas aceptaron la invitación de Andy Kusnetzoff a sabiendas de que, con sus incisivas preguntas, lograría sacarles un par de fuertes declaraciones.

El ciclo comenzó, como suele suceder, con un tono divertido y casual. Antes de que las lágrimas dieran el presente -porque, eventualmente, alguien siempre termina bañado en llanto-, las risas se robaron el protagonismo. Con el fin de iniciar de manera descontracturada, el conductor le pidió a los presentes que dieran un paso al frente si habían tenido una cita fallida.

Denise Dumas y Campi Disney

Varios de ellos se acercaron al centro y compartieron sus insólitas anécdotas, pero Denise Dumas no se sumó a los valientes. Cuando finalizó la ronda de respuestas, Andy no pudo con su genio y la increpó. “Denise yo no le creo que no tenga historias de torpeza”, dijo, con falsa seriedad.

Con la espalda entre la espada y la pared, a la exmodelo no le quedó otra opción que admitir que tenía varios relatos en su repertorio y los compartió, sin poder evitar que un leve rubor invadiera su rostro. La primera fue su accidentada primera cita con Martín “Campi” Campilongo, con quien lleva más de quince años casada.

Denise Dumas recordó su accidentada primera cita con Campi @campiobra

“Me he caído, cabeceé lámparas”, dijo. Y continuó: “Mi primera cita con Martín. Eran esas lámparas de papel redondas y, yo hablo, y le pegué. Entonces la lámpara caía y rodaba por el restaurante. Y el dueño venía con la vena así y la volvía a poner”. La secuencia se repitió tantas veces que el mismo Campilongo se vio obligado a pedir disculpas y el propietario del local terminó por sacar la decoración del lugar para evitar más golpes.

“Pero me volvió a invitar”, agregó Dumas, con una sonrisa triunfal. Aunque ese fue el inicio de un gran amor, no fue el final de los momentos bochornosos. “Se me partió una muela también, pero ya nos conocíamos bastante. Él me la tuvo que sacar y como él sabe hacer dientes, porque hace los de los personajes, me metió la pastita de nuevo y me armó la mitad de la muela”, admitió.

La incredulidad invadió a todos aquellos que escuchaban con atención la historia, quienes rápidamente cuestionaron el accionar del humorista. “Diecisiete años después tengo todavía la muela que me puso él. Un genio”, contestó ella, en defensa de su marido. Sorprendidos, los oyentes aplaudieron el ingenio y el show continuó con más desopilantes relatos y accidentados encuentros.