El periodista Guillermo Andino se lamenta por el hecho de que su hija se quiera ir del país. "Yo no me quiero ir, yo la quiero pelear acá, pero la verdad se me pone la piel de gallina cuando viene mi hija y me pregunta: '¿Australia cómo es? ¿España cómo es?'. Es un baldazo de agua fría. Con todo el dolor del mundo, tenés que dejarlos volar", contó en "Informados de todo", el programa de América. Tal como contó, si bien la apoyaría, le "dolería y lloraría mil días" si ella se va.

Ante esta cuestión, Andino analizó por qué hay argentinos que están pensando en irse del país: "Lamentablemente, es un tema que se da, no solo a partir de la falta de empleo, que es un grave problema en la Argentina, sino también por mucha gente que tiene su vida un poquitito más arreglada, pero que, sin embargo, desde lo familiar hoy están pensando en irse. Ojalá esto cambie, tenemos tiempo".

El periodista contó que él ya no describe a la Argentina como "un país rico", sino que ahora prefiere decir que "la Argentina tiene la potencialidad de ser un país rico y de desarrollarse para darle al argentino lo que se merece". En ese sentido opinó que, para que todos estemos mejor, al Gobierno actual le debe ir bien. "Ojalá lo reviertan los que están, Alberto y su gobierno, porque queremos que cada presidente que sea de la Argentina sea el mejor; sino somos unos tontos".

Para él, "los chicos están desilusionados porque escuchan a los políticos hablar de una cosa y hacer todo lo contrario". "Este gobierno, el anterior y el anterior dijeron: 'Vamos por una Argentina de la unión', pero el archivo los mata. Los pibes no son giles, escucharon que venían por otra Argentina y se sienten desilusionados", reflexionó.

Según él, una de las cosas que más complicaciones genera para poder construir en el país es la falta de "reglas claras", el hecho de que se perdió "la validez de la palabra", que reina la inseguridad y la falta de un horizonte claro en la economía.

"La Argentina es como un asalto a la ilusión permanente", señaló Andino, en alusión al libro de Joaquín Morales Solá (Asalto a la ilusión). "Vos confiás en que uno viene a cambiar (las cosas) y a unir, pero todos siguen generando la desunión. No nos va a conducir a nada. Hay que reconstruirlo. Estamos cansados, hemos tenido muy pocos ciclos de bonanza".

