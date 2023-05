Santiago del Moro mostró el rostro de su hija Santa tras cumplir su primer año: “Miradas que duran toda la vida”

escuchar

En cuanto a su familia se refiere, Santiago del Moro suele mantener un perfil bajo, en especial en los medios de comunicación, donde no suele hablar o referenciar demasiado a sus hijas o pareja. Aún así, mediante sus redes sociales, en diferentes ocasiones publicó tiernas imágenes con sus seres queridos. Luego de los constantes cuestionamientos sobre su beba de un año, Santa, el conductor posteó una foto de ella y derritió por completo a todos.

Sin dudas a la pequeña le tocaron los ojos de su padre, los cuales son celestes y predominan en una imagen de primer plano que le tomó Del Moro. En su perfil de Instagram, se mostró orgulloso de su hija (al igual que siempre lo hizo con sus otras dos pequeñas, Catalina y Amanda) y advirtió que lo hizo por sus seguidores. Rápidamente el rostro de Santa se viralizó y causó la ternura de todos.

Santa se robó el aliento de todos en las redes (Fuente: Instagram/@santidelmoro)

“Hay miradas que duran para toda la vida”, comenzó con su reflexión el conductor del programa radial Club Del Moro y añadió: “Para los que me preguntaban cómo está Santa nuestra bebé amada. ¡Les debía una foto! Gracias por tantos mensajes de buena onda amigos de cada día”. En aquellas palabras, Santiago dejó en claro el profundo amor que siente por su beba y recalcó que tiene presente el cariño de sus admiradores.

En pocas horas el posteo acumuló más de 54.000 Me Gusta y la sección de comentarios se colmó de mensajes de elogios hacia Santa. Una de las primeras en reaccionar fue Lizy Tagliani, amiga cercana del conductor y compañera de trabajo, quien expresó con el humor de siempre: “Basta de publicar mis fotos de bebe… Ah no, pará, jajaja Más linda no se puede. Qué dulzura”. Además, surgieron otras respuestas por parte del resto de seguidores, como: “Es un ángel”; “Es el clon del papá”; “Es una muñeca”; “Ojazos” y “Es preciosa, por Dios”.

Analía Franchín se convirtió en la madrina de Santa, la hija de Santiago del Moro, y le dedicó un emotivo mensaje

Analía Franchín compartió a inicios de abril de este año en sus redes sociales una foto junto a Santa, la hija de menor de Santiago del Moro. De esa forma, compartió una imagen del bautismo de la niña, de quien la panelista es la madrina.

Analía Franchin compartió una foto junto a Santa del Moro y le dedicó un emotivo mensaje Instagram: @analiafranchin

Junto a la publicación, Franchín escribió un emotivo mensaje dedicado a su nueva ahijada. “Y un día me convertí oficialmente en la madrina (babosa) de esta niña tan especial para mí. Especial porque amo a sus padres con el alma y porque siento un orgullo inmenso de haber sido yo la elegida. Santa hermosa de mi corazón, te acompañaré por siempre y prometo ser la madrina más Gamba del mundo. Te amo Santa”, expresó en Instagram, además de agradecer al conductor y a su esposa por elegirla.

Rápidamente, la foto empezó a recibir cientos de likes y comentarios de sus seguidores y de famosos para felicitarla. Entre ellos se destacaron Damián Betular, Eliana Guercio y Guillermina Valdés. Del Moro, por su parte, se limitó a hacer un breve comentario en la publicación con el emoji de un corazón. Por su parte, el conductor no compartió ninguna imagen de la ceremonia de su hija.

