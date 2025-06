El drama de Cristian Fredes: el ex Cuestión de Peso fue rescatado por bomberos tras superar los 300 kilos

El estudio de Cuestión de Peso se llenó de conmoción el pasado miércoles 4 de junio tras difundirse las impactantes imágenes de Cristian Fredes, un exparticipante que formó parte del programa hace más de una década. El hombre, que actualmente atraviesa una situación crítica de salud, debió ser rescatado por un equipo de bomberos.

La escena no solo generó un fuerte impacto entre los presentes, sino que volvió a poner en agenda las complejas realidades que enfrentan muchas personas con obesidad extrema y los desafíos que persisten incluso años después de haber intentado un cambio.

Cristian tenía apenas 26 años y pesaba 210 kilos cuando fue presentado por primera vez en Cuestión de Peso en el año 2012. En ese entonces, compartió su historia personal y sus esfuerzos por mejorar su calidad de vida. Más de una década después, su caso volvió a tener visibilidad en el programa que actualmente conduce Mario Massaccesi por eltrece, donde mostraron imágenes de aquella etapa junto con fragmentos de sus declaraciones, recordando cómo era su situación en ese momento y cómo cambió desde entonces.

Cristian Fredes fue trasladado de urgencia tras alcanzar un peso superior a los 300 kilos (Captura: eltrece)

Minutos después de emitidas las imágenes, Sergio Verón, uno de los referentes históricos del ciclo, no pudo contener la emoción al referirse al operativo de emergencia que se vio en pantalla. En la escena, se observa cómo varias personas colaboran para sacar a Cristian en una camilla y trasladarlo con urgencia a un centro médico. “Cristian ya está en la clínica. Por suerte pudimos llegar a tiempo, es una persona muy querida por nosotros, que conocemos de hace muchos años”, expresó conmovido el preparador físico.

La salud de Cristian Fredes, quien fue parte de Cuestión de Peso en 2012, está en estado crítico

Asimismo, la preocupación en su relato fue aún más evidente cuando añadió: “Yo fui ayer a la casa y él estaba muy mal. Cristian hoy está por arriba de los 300 kilos. Hablamos con la clínica, con bomberos, con policía, con defensa civil del municipio de Merlo, de Núñez. Cristian ya está en la clínica, por suerte”.

En medio de su testimonio, Verón hizo una pausa para reflexionar sobre la dimensión real de la obesidad y cómo, en muchas ocasiones, la sociedad minimiza su impacto. “Cuando a mí me dicen que la obesidad no es una enfermedad, los invitaría a estar un día con nosotros”, expresó, dejando entrever la crudeza de los casos que acompañan a diario y la angustia de no llegar a tiempo en muchos de ellos.

Según reveló, Cristian supera hoy los 300 kilos y atraviesa una situación límite, marcada por el dolor y la desesperanza. “Me contaba que él juega la ruleta rusa… esa ruleta rusa es qué pocos días le quedan de vida y cuándo se termina este infierno”, concluyó, conmovido, remarcando la urgencia de una mirada más humana y comprensiva hacia quienes enfrentan esta enfermedad.