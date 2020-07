Abusos, carencias y desapegos han formado parte de la vida de las figuras que forman parte de esta imperdible lista

En The Nanny, Fran Drescher dio vida a una simpática ama de llaves que hacía de las suyas en la casa de un millonario. Sin embargo, la vida de la actriz era muy distinta. El final de la sitcom en 1999 coincidió con su diagnóstico de cáncer de útero, enfermedad de la que felizmente llegó a recuperarse.

Como si fuera poco, años más tarde se separó de su esposo, el también productor y cocreador de The Nanny, Peter Marc Jacobson, quien reveló su homosexualidad. En una entrevista reciente, él dio detalles sobre esa época: "Lo que más me costó de salir del clóset fue mi temor a que las personas creyeran que no amaba a Fran. Lo hice, lo hago y ella sigue siendo la mejor amiga que puedo tener. Crecí en un ambiente y una época en la que nadie admitía que era gay y en que enamorarse, comprometerse y casarse era el camino normal. Y eso fue lo que hice. Tuve que enterrar cualquier duda o inquietud que tenía hasta que no pude soportarlo más. Fran es mi mejor amiga desde que nos conocimos a los 15 años en los pasillos del colegio y quizá las cosas hubieran sido diferentes de habernos encontrado de adultos".

Johnny Depp

El actor estadounidense tuvo una infancia difícil. Vivió en el cuarto de un hotel, durante casi un año, porque su familia no tenía para comprar una casa. Se mudaron más de 20 veces, hasta que, finalmente, lograron establecerse en una casa en Miramar, Florida.

Ya en la etapa de adolescente, cuando tenía 15 años, sus papás se separaron y Depp cayó en una gran depresión. Antes de desempeñarse como actor, trabajó como vendedor de bolígrafos por teléfono y como mecánico. Su carrera en el cine comenzó en 1984, cuando conoció a Nicolas Cage a través de su esposa Lori Anne Allison y este lo animó a probar suerte como actor.

Tom Cruise pasó por más de 15 colegios. Fuente: Reuters

Tom Cruise

De familia de escasos recursos y padres separados, el actor de 58 años pasó por más de 15 colegios y debió recorrer todo el país en busca de empleos que le permitieran sobrevivir. Tuvo una educación católica. La infancia fue su etapa más dura, debido a la inestabilidad laboral de su padre, a quien Cruise describió como "un mercader del caos".

Marilyn Monroe

La diva más bella del mundo no tuvo una infancia fácil. Era común verla contando sus historias de pobreza y drama. Nunca conoció a su padre, ya que la abandonó cuando se enteró de que su madre estaba embarazada. A los siete años, su mamá fue internada en un psiquiátrico y ella fue derivada a un orfanato, en el cual vivió hasta que cumplió la mayoría de edad.

Eva Longoria

La actriz mexicana se crió en un rancho en el que debía salir a cazar su propio alimento junto a su padre cuando era pequeña, cuestión que recuerda con mucho cariño. Además, trabajó como mesera en un restaurante de comida rápida en su adolescencia, hasta que en 1988 tuvo su primer contrato como actriz de teatro.

El padre de Halle Berry era un hombre violento que marcó su difícil infancia. Fuente: Archivo - Crédito: AFP PHOTO/Lucy Nicholson

Halle Berry

Antes de llegar a la pantalla grande, Halle Berry vivió duras experiencias. Su padre era un hombre violento y su madre una sencilla enfermera de profesión; los cuales se divorciaron cuando ella tenía cuatro años de edad. Luego de ser abandonadas por el padre de familia, y debido a su complicada situación económica, madre e hija se vieron obligadas a dormir en albergues de mendigos.

Sin embargo, la actriz logró superar la adversidad y en 1986 participó en el concurso Miss USA, donde obtuvo el título. Desde entonces trabajó como modelo y actriz. En 2002 se convirtió en la primera actriz afroamericana en recibir un Oscar de la Academia a la mejor actriz principal, por su interpretación en Monster's Ball.

Leonardio DiCaprio

Antes de convertirse en el Lobo de Wall Street, el actor era más parecido a Jack Dawson, el protagonista de la taquillera Titanic. Sus papás se divorciaron cuando él tenía solo un año, por lo que creció junto a su madre en varios suburbios de mala reputación en Los Ángeles, rodeado de drogas y prostitución. Su situación logró mejorar cuando fue descubierto por un cazatalentos e inició su carrera actoral.

Jessica Alba

La actriz nació en California, pero pasó su infancia entre varios estados, debido a los problemas económicos de sus padres. Algo que complicaba los ingresos de la familia era que Jessica era una niña muy enfermiza, lo que no ayudaba a mejorar la situación.

Tuvo pulmones colapsados en dos ocasiones, neumonía, ruptura del apéndice y un quiste amigdalar. Además padeció de asma. A los 12 años de edad tomó su primera clase de teatro. Nueve meses más tarde, fue contratada por un agente de cine y obtuvo su primer papel en 1993 en la comedia Camp Nowhere (1994).

Sarah Jessica Parker

La protagonista de Sex and the City , a quien siempre vemos llena de glamour, tuvo una infancia dura y sin dinero. Durante sus primeros años vivió junto a sus siete hermanos gracias a la beneficencia pública, muchas veces sin servicios básicos, como la luz y el agua.

Jim Carrey

Proveniente de una familia humilde, el actor tuvo que vivir en caravanas y tiendas de campaña por muchos años. Carrey no pudo terminar sus estudios y terminó trabajando en una empresa de limpieza y como payaso en un cabaret.

Fuente: Archivo

Daniel Craig

Nació en Liverpool, pero se trasladó a Londres para estudiar. En ese lugar tuvo que dormir a la intemperie en el Hyde Park. Él cuenta que no le alcanzaba el dinero para arrendar un cuarto, pero era un sacrificio que debía hacer para alcanzar sus metas.

Keanu Reeves tuvo un infancia difícil: sufrió violencia física y destrato constante de parte de su padre. Crédito: GROSBY GROUP

Keanu Reeves

A comparación de muchos otros, él ha tenido la mala fortuna de haber vivido experiencias muy traumáticas que definitivamente lo han marcado de por vida. Su padre lo maltrataba y humillaba frente a otras las personas. Cuando Keanu tenía 12 años, su padre fue arrestado debido al tráfico de drogas. Para sacar adelante a su familia, la madre de Keanu tuvo que trabajar de stripper en clubes nocturnos. Por desgracia Keanu tuvo diferentes padrastros que en ocasiones lo hacían menos.