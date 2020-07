Fran Drescher celebró los 20 años de un particular aniversario

Fran Drescher fundó una organización sin fines de lucro de lucha contra el cáncer

22 de julio de 2020 • 15:21

Fran Drescher, conocida popularmente por su papel en La niñera, emocionó a sus seguidores al celebrar que han transcurrido ya dos décadas desde que logró recuperarse de un cáncer de útero después de atravesar momentos muy duros.

"¡Hoy es un día muy especial porque es mi 20° aniversario sin la enfermedad!", expresó la actriz en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Para celebrarlo, la intérprete organizó un espectáculo virtual y una recaudación de fondos destinados a la organización sin fines de lucro Cancer Schmancer, que ella misma creó y cuya misión es salvar vidas a través de la prevención, la detección temprana y el cambio de políticas públicas para el tratamiento.

El pasado 21 de junio se cumplieron veinte años desde que la inolvidable protagonista de la serie, de hoy 62 años, logró curarse de la enfermedad, en el año 2000. La actriz se sometió entonces a una histerectomía radical después de ser diagnosticada y poco después de participar en la popular ficción. "Me hice famosa, luego tuve cáncer y ahora vivo para contarlo", escribió Drescher en el sitio web de la organización. "A veces los mejores regalos vienen en los paquetes más feos", reflexionó.

La actriz soñaba con celebrar un gran festejo para este particular aniversario, pero la pandemia de coronavirus la obligó a recurrir a la creatividad para reformular las condiciones del evento. Así que reunió a algunos invitados especiales, incluidos Bette Midler, Patti LuPone y Rosie O'Donnell, y armó un espectáculo pregrabado con participaciones y mensajes de todos ellos. El evento se transmitió en vivo de forma virtual ofreciendo la posibilidad a los espectadores de hacer donaciones.

Los fanáticos de La niñera también disfrutaron de una aparición especial de Charles Shaughnessy, el interés amoroso de Drescher en la serie, que le dedicó un afectuoso saludo. "Quería felicitarte por tus 20 años de bienestar", dijo. "Estoy muy orgulloso de todo lo que has hecho. Has convertido tu crisis, tu propia dificultad, en una oportunidad benéfica para todos los demás, característico de tu generosidad y de tu gran corazón. Al hacer eso y convertir el limón del cáncer en la limonada de Cancer Schmancer, has salvado innumerables vidas", subrayó el actor.