El dramático reclamo de Florencia Peña por la salud de su madre: “Necesita operarse ahora”

Este jueves, Florencia Peña dio a conocer que la operación para extirpar el tumor de su madre fue reprogramada por las medidas que tomó el Gobierno frente a la segunda ola de coronavirus. “Debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aún cuando su oncólogo la considera urgente”, tuiteó la conductora de Flor de equipo. Ahora, Peña hizo un desesperado pedido al centro médico que atiende a su mamá para que “revea” su situación y considere operarla a la brevedad.

“Así estamos. Ella entiende. Lloramos juntas”, escribió la actriz al enterarse de la postergación de la intervención. “Me angustia no poder ayudarla. Pero la situación es grave. El esfuerzo solo puede ser colectivo”, agregó. La operación de su mamá es una de las tantas canceladas para aumentar la disponibilidad de camas en el marco del rebrote de Covid-19 en el AMBA, a raíz de una decisión tanto del gobierno porteño como del de la provincia de Buenos Aires.

Cerca de la medianoche del jueves, la actriz volvió a referirse al tema, aunque cambió el tono de su reflexión. “Le pido al Sanatorio San Lucas de San Isidro que revea la situación de mi madre”, publicó en Twitter. “Debía operarse un tumor maligno de su mama el lunes. Somos conscientes de la situación de colapso sanitario pero esto está dentro de lo urgente. Gracias”, manifestó.

El pedido de Florencia Peña al centro de salud que atiende a su madre, que es paciente de cáncer

En las primeras horas del viernes, en una entrevista en La inmensa minoría, el programa que Reynaldo Sietecase conduce por Radio con vos, Peña expresó: “Mi madre tiene 78 años y se hizo un montón de estudios para esta operación y su médico, que es una eminencia oncológica, le dice que necesita operarse ahora, que esta intervención no se puede postergar”.

“Es un cáncer de mama que si no lo extirpás a tiempo avanza, porque las hormonas juegan malas pasadas”, continuó. “Porque además no te dicen ‘te la reprogramo para 15 días’, estamos entrando en un colapso sanitario y para dentro de dos meses seguro no se va a reprogramar”, añadió. Luego, la actriz contó que a raíz de sus tuits, empezó a escribirle mucha gente en la misma situación, y todos concluyen que “el decreto se está leyendo mal, que cada director de hospital lo está interpretando como quiere”.

“Obvio que si los médicos dijeran que no hay riesgo [de postergar la operación de su madre] no estaríamos hablando de esto, pero el médico me dice que es urgente”, señaló. Además, la conductora reveló que recibió “mensajes muy violentos” a través de las redes sociales por sus tuits. “Yo dije que mi madre entendía la situación, pero obviamente queremos que se opere. Lo que pasa es que están pasando estas cosas porque hay colapso sanitario, yo conozco gente que estuvo dos días esperando una cama, la situación es delicada”, explicó. En ese sentido, Peña intentó dar cuenta de que, a pesar de que tanto ella como su mamá intentan comprender lo excepcional del momento que vive el país, de todo modos necesitan que se resuelva su situación. “Lo que estuve queriendo decir es ‘mirá cómo estaremos, que con una urgencia así no la pueden operar’”, sumó.

Finalmente, la actriz habló de la división que generaron las medidas de las autoridades. “Me da tristeza que en este punto, en el que tendríamos que estar juntos porque sin salud no hay nada, estemos divididos”, reflexionó. “Yo trato de no ser ombliguista y no pensar solo en mí, lo cuento porque puede ayudar a otros”. En ese momento, Sietecase intervino: “Hay veces que ser famoso te ayuda a solucionar este tipo de cosas, en este caso me pondría contento por tu mamá”. “Ojalá”, respondió Florencia. “Pero esto no debería pasarle a nadie”, concluyó.

