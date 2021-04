El motivo por el que Fantino rechazó ir al programa de Andy Kusnetzoff

Desde hace ya algunos años, Andy Kusnetzoff viste la ropa de conductor de un programa de entrevistas en las noches de sábado en Telefé. Con su programa Podemos Hablar (PH), varias personalidades de distintos ámbitos son invitadas para compartir una mesa donde se abordan temas actuales, personales y profesionales.

Sin embargo, una de las grandes ausencias que ha tenido el ciclo desde su concepción es la de Alejandro Fantino. El hoy conductor de un programa en América e ESPN fue invitado a formar parte de PH en varias ocasiones y, acorde a los dichos del propio Kusnetzoff, siempre ha rechazado la invitación.

Pero el tiempo de la polémica y la especulación llegó a su fin luego de que Paparazzi consiguiera las declaraciones de Alejandro Fantino donde explicó los motivos por los cuales rechaza participar del ciclo de entrevistas y las razones por las que no planea hacerlo en el futuro.

Alejandro Fantino explicó por qué rechazó ir al programa de Andy Kusnetzoff

“Son muchas horas de grabación, no me gusta ir a lugares donde se graba. Por ahí vos decís algo que no gusta y te lo hachan no porque no les guste a los productores sino por una cuestión de tiempo. No sé, no es la única cosa por la que no voy. Además, no tengo muchas ganas de hablar en otros lugares que no sean mi programa”, explicó.

“Cansás a la gente ¿a qué iría? ¿a contar qué?”, añadió luego de indicar que tiene muchas horas al aire por día y que forma parte de varios programas semanalmente. “Ya se lo había dicho en su momento, lo hemos hablado. Creo que lo dijo en broma”, indicó respecto a los dichos de Andy Kusnetzoff. “Mi tono y mi reacción hubiera sido diferente, la gente valora el respeto y no le gusta el pendenciero”, precisó.

Por último, reveló que no ve el programa porque los sábados son “su único día de desconexión total”. “Leo, miro series, conecto con mi novia. Sé de qué se trata porque levantan cosas y le va muy bien pero nunca lo he visto”, cerró Fantino.

