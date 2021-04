La autocrítica de Juana Repetto sobre su maternidad: “Digo cosas que no debería”

Juana Repetto se convirtió en mamá por primera vez en 2016 cuando, un 12 de agosto, nació Toribio. Tomando la decisión de ser madre soltera, impuso su deseo de tener un hijo y emprendió sola una aventura completamente nueva -y difícil- en su vida.

El tiempo siguió pasando y hoy, en pleno 2021, Juana está esperando a Belisario. Embarazada de siete meses, la actriz decidió hacer una conmovedora autoevaluación sobre su maternidad y todo lo que aprendió en estos años junto a Toribio.

“A veces siento que le doy tan poco al lado de todo lo que me dio. A veces le tengo poca paciencia, lo trato mal, me equivoco, le digo cosas que no debería y que no son ciertas. Pero siempre trato de corregir mis errores a tiempo, hacerle saber que yo también me equivoco, que no es la forma, que me arrepiento”, expresó en el inicio de su mensaje.

La conmovedora dedicatoria de Juana Repetto a su hijo Instagram: @juanarepettook

“Trato de mostrarle con hechos que lo que más deseo en el alma es que sea feliz y se sienta amado. Pero hay días que me invade la culpa, que siento que nada de eso alcanza si después la cago perdiendo la paciencia y todo lo que les decía antes”, reflexionó.

Conforme fue avanzando su relato, Juana Repetto continuó haciendo una introspección respecto a las acciones que tiene para con su hijo y le prometió “seguir trabajando siempre por tu felicidad plena”. Para terminar, le dejó unas emotivas palabras dedicadas a él. “Sos el niño más especial, compañero, comprensivo, sensible, demostrativo, dulce e inteligente del mundo. Soy la madre más afortunada del mundo. Sos todo para mí. Hoy y siempre”, concluyó.

