La tajante decisión del padre de la niña mendocina que sufrió bullying y cuyo caso se viralizó

El acoso escolar es una problemática que afecta a miles de chicos y que si no es detenido a tiempo puede llegar a ser mucho más grave. Por este motivo, los padres de una niña mendocina cuyo caso se volvió viral a raíz de un duro video donde cuenta lo que le pasó, tomaron una importante decisión.

“Siempre fue muy cariñosa, vivía dándole besos a toda la familia y se sentaba en mi piernas a ver televisión. Ahora ya no es más así, me la cambiaron, vive llorando y enojada. Me dice que se quiere ir al cielo”, relató Juan Carlos, el padre de la niña de 5 años, llamada Agustina. El caso se viralizó semanas atrás cuando la tía de la menor compartió un video en el que la pequeña contaba entre lágrimas que no quería volver a la escuela porque la trataban de gorda y la tenían “harta”.

“¡Mi Dios! ¿Qué está pasando? No lo quería hacer público, pero basta. Ella es mi sobrina y recibe bullying todos los días en la escuela. ¡Tan solo tiene 5 añitos! ¡Basta de bullying! Los niños también sufren. Pónganse todos en el lugar del otro”, escribió en su muro de Facebook Mariela Paz. Rápidamente, el material comenzó a recorrer las redes sociales.

Su papá contó a los medios locales lo mucho que sufre Agustina: “Se siente mejor estando en casa, pero basta mencionar la escuela para que se ponga mal. Se encierra. Esto es para nosotros un proceso difícil y como se me parte el corazón de ver a mi hija así y de saber que esté padeciendo tanta crueldad”.

Una niña sufrió bullying en la escuela y ahora no quiere volver

Más allá del mal momento, los padres la convencieron de volver a la escuela pero, una vez allí, tuvo tuvo una nueva crisis. “Terminamos en el hospital con mi hija llorando de angustia. Lamentablemente, no quisieron sedarla, pero fue un día muy complejo para toda la familia”, contó Juan Carlos, padre de la niña al medio local El Sol. También dijo que Agustina se despertó a la madrugada y les dijo que ya “estaba cansada de todo y de todos y que solo quería descansar en el cielo”.

Frente a esto, los padre se reunieron con la directora y obtuvieron una respuesta insólita. “La culpó a ella de salir al recreo para ir al comedor a pedirle a la celadora que le dé galletas y pan. También me dijo que debe ser diabética y me preguntó si está en tratamiento médico por el peso. Yo esperaba que ella llamara a los padres de los niños que la insultan para hablarles. Eran cuatro las familias las que debía juntar. No conozco a ninguno porque por mi horarios de trabajo pude ir pocas veces a la escuela”, relató el hombre.

Asimismo, señaló: “Tiene 6 años y solo piensa en morir, es una locura”. Rápidamente y para tomar cartas en el asunto, se comunicó con su abogado para que hable con las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y tomar una decisión sobre el futuro de su hija, que no va a volver al establecimiento. “Mi idea es que estudie en casa, que me manden una maestra de apoyo y que siga con la asistencia de los profesionales, pero en mi casa. No quiero exponerla más”, afirmó.

“Cuando le dije a la directora que haría eso y fui a contarle lo mal que se siente mi hija y me encontré con actitudes que no vienen al caso y que no esperaba. Me dijo que los videos que subió mi cuñada fueron una payasada”, concluyó.