María Becerra reveló cuál es la técnica con la que venció las críticas por sus presentaciones en vivo

La cantante argentina María Becerra se refirió a las críticas que ha recibido tras algunas presentaciones en vivo. Más allá de asegurar que es el tema por el que más la cuestionan, admitió que tuvo dificultad para adaptarse a todo lo que implica cantar en un show ante miles de personas y que eso representó un gran desafío para ella.

Ya desde hace tiempo, la intérprete de “Ojalá” es una de las artistas nacionales que acumula más reproducciones en las distintas plataformas, por lo que -junto con otras figuras como Duki o Nicki Nicole- es una de las líderes de la nueva camada de cantantes argentinos que surgió durante el último tiempo.

Como sus primeros grandes éxitos surgieron en medio del aislamiento por la pandemia del coronavirus, Becerra no tuvo -en una primera instancia- la posibilidad de presentarse ante el público. De esta manera, se enfrentó a un hecho muy particular: la nacida en Quilmes era la artista argentina más escuchada en Spotify, pero nunca había cantado en vivo.

Tal como ella misma ha reconocido en varias oportunidades, sus presentaciones no fueron las que esperaba y eso le generó varias críticas, en especial entre el público argentino. “Yo antes cantando en vivo... uf, estaba complicada”, admitió en la entrevista, pero al referirse a esto, se tomó un momento para reflexionar: “Mi país es donde más me cag... a palos, son así. En general y más con la mujer, son muy duros”.

La entrevista donde María Becerra confesó sus problemas para cantar en vivo

María argumentó la falta de experiencia como la causa principal de ese problema. “Me costaba, no estaba acostumbrada. Nunca había cantado frente a gente”, manifestó, y agregó que le costó adaptarse a todos los elementos que se usan en los shows a los cuales no estaba acostumbrada.

A pesar de todo esto y del dolor que le causaron las críticas, la cantante destacó este momento como un punto bisagra en su carrera, y contó cómo esto le hizo darse cuenta de que debía dar un paso más para mejorar y profesionalizarse. “Ahí es cuando me di cuenta y digo: ‘Che, yo soy cantante. Yo tengo que cantar como los dioses porque soy cantante’”. A partir de allí, aumentó su nivel de autoexigencia y comenzó a ser mucho más crítica con su trabajo.

Entonces, empezó a tomar cuatro horas de clases de canto diarias para mejorar su técnica y no tener problemas a la hora de presentarse en vivo. “Ahora me subo a un escenario y no erro una nota”, cerró la artista orgullosa por su crecimiento.

Meses atrás, se había referido a sus primeras presentaciones en vivo en diálogo con LA NACION. En aquella oportunidad, se mostró sincera sobre su performance: “Tuve malas experiencias, pero siento que todo es parte del aprendizaje”. Con respecto a eso, describió la diferencia con otras figuras que pudieron hacer shows antes de volverse reconocidas. “Quizás muchos artistas tuvieron su primera vez en vivo cantando sus canciones en bares o boliches y se fueron “curtiendo” con miles de shows antes de tener uno televisado o algo por el estilo. Yo tuve que aprenderlo a los ponchazos”, comentó.