El durísimo cruce entre Ceferino Reato y una infectóloga por la vacuna Sputnik V

La doctora criticó a los periodistas y los acusó de "no leer los diarios". Fuente: América

19 de enero de 2021 • 14:41

Con la segunda tanda de vacunación en marcha, en Intratables dialogaron con la infectóloga Gabriela Piovano que, lejos de dar un panorama actual de lo que está sucediendo con la Sputnik V, tuvo un fuerte cruce con el periodista Ceferino Reato.

"Es muy grave que un periodista diga que a la vacuna Sputnik V no la quiere nadie", comentó Piovano antes de que Ceferino haga su pregunta. "No quiero polemizar porque usted es la entrevistada", contestó el periodista. "¡Usted no tiene ningún fundamento para decir lo que está diciendo!", lo cruzó la infectóloga del Hospital Muñiz.

"La señora Merkelestá negociando con Putin para recibir la vacuna, Reato. Lea los diarios", continuó. "Esa militancia acá no, guárdela para la unidad básica", contestó el periodista. Paulo Vilouta, quien está al frente del programa, intentó calmar las aguas de la discusión: "Lo mínimo que tenemos que hacer es lograr que ustedes dialoguen con distintos puntos de vista".

"Cómo explica usted que solo en Rusia, en la Argentina y en Serbia estén utilizando esa vacuna y que Estados Unidos, Europa, México y Canadá prefieran otra", consultó el periodista. "Usted no conoce nada de geopolítica, usted nació ayer. Deje de hablar pavadas. Rusia tiene cuatro Premios Nobel", respondió la doctora. "¿Pero qué tiene que ver? Boca ganó ayer la copa y no vamos a llamar a Tévez para que vacune", bromeó Reato.

"Ellos tienen sus propias vacunas. ¿A quién se lo ocurre decir que Rusia es un kiosquito que fabrica vacunas en el fondo de un galpón? ¡Termínenla!", exclamó Piovano.

Ante esto, Débora Plager pidió "no militar el tema salud porque es un tema importante". Y fue ahí que la infectóloga agregó: "Tienen que dejar de opinar de lo que no saben. No sirve decirle a la gente que le están aplicando algo que es de sobra". "Usted es muy deshonesta en sus conceptos", respondió Plager. "Es lo que está diciendo Reato, que piensa que la vacuna la hacen cuatro borrachos en una palangana", apuntó Brancatelli. "La militancia no los deja pensar", concluyó Reato.