El durísimo editorial de Cristina Pérez tras la designación de Martín Soria

Luego de que este lunes el Gobierno definiera que Martín Soria reemplazaría a Marcela Losardo al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Cristina Pérez cuestionó la designación. Desde su programa Confesiones en la noche (Radio Mitre), la periodista sostuvo que tiene como finalidad defender a la vicepresidenta Cristina Kirchner de los procesamientos que pesan en su contra.

Como cada noche, Cristina Pérez da comienzo a su programa con un encendido editorial. En ese segmento, la periodista abarca temas de la coyuntura político-social y este lunes la designación del diputado kirchnerista Martín Soria como nuevo ministro de Justicia se tornó ineludible.

“Desde hoy [por el lunes], el Ministerio de Justicia es el Ministerio de Defensa de Cristina Kirchner, varias veces imputada por corrupción. El flamante titular de la cartera, Martín Soria, ha sido elegido para atacar a los jueces en el nombre de la inocencia forzada de lo que yo llamo ‘la vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo’”, comenzó.

Pérez consideró que esa decisión de Alberto Fernández marca un antes y un después. “Es la última concesión del Presidente, de lo que queda de su poder. La flamante designación de Soria es el resultado de la pérdida de uno de los baluartes de lo que nunca fue: el albertismo”, opinó.

En su análisis, Pérez también cuestionó que se privilegie la defensa judicial de Cristina Kirchner en detrimento de la administración de las distintas vacunas contra la Covid-19. “Porque mientras que en el Palacio la realidad es defender a Cristina Kirchner de las causas de corrupción, para el común de la gente la realidad latente es ver cómo salir del atolladero de cómo hago para tener una vacuna”, diferenció.

Pérez también cuestionó los cuellos de botella y la ineficacia en la gestión que hacen que la Argentina tenga demoras en la llegada de las dosis de las distintas vacunas. “Apenas 3 o 4 de cada 10 personas que reciben la vacuna contra el coronavirus son adultos mayores. Hace más de dos semanas que la Argentina no recibe ningún cargamento con inoculaciones. Cualquier cálculo sobre el momento en que estará inmunizada la población de riesgo es una mera utopía. No obstante, este gobierno, el mismo de las vacunaciones VIP, el que no cumplió con las 10 millones de dosis prometidas para febrero, el que mostró que más bien se convertía en motochorros de vacunas, lo único que tiene para ofrecer es la guerra contra la Justicia. Esto tiene el título de lujo asiático si uno piensa en las realidades urgentes de la población”, indicó.

Sobre el final de su editorial, Pérez advirtió que la nominación del nuevo ministro de Justicia marca un antes y un después, un punto de radicalización en el Gobierno. “Se profundizará el conflicto de poderes, la guerra contra la Justicia y la presión contra una característica determinante de una república que es la división de poderes”, enumeró.

