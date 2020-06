El duro cruce entre Baby Etchecopar y Luciana Salazar

Baby Etchecopar, desde el estudio de radio Rivadavia donde conduce "En el medio" Crédito: YouTube Baby Etchecopar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2020 • 17:26

Después de haber pedido disculpas por una frase con la que se refirió a la vicepresidenta Cristina Kirchner , Baby Etchcecopar volvió a verse envuelto en una polémica. Esta vez, el conductor tuvo duras palabras para con otra mujer: Luciana Salazar . El periodista la acusó de formar parte de operaciones políticas y desde Twitter la modelo y panelista lo tildó de misógino .

"'Vos que tenés boca grande, andá y decí tal boludez'. Es una vergüenza que tengamos a una persona engañando a la gente, que se llama Luciana Salazar , haciendo operaciones políticas porque le dan plata. La ponen [en un programa de televisión] para que la miren los tipos. En el rubro medio pelo para abajo, la ven como una Barbie . Es un personaje que no le importa a nadie", lanzó Baby en una de las últimas emisiones de En el Medio (Rivadavia) con el que el programa Hay que ver (el nueve) hizo un informe reciente.

A raíz de los dichos del periodista, Salazar hizo un fuerte descargo desde su cuenta de Twitter. "Si este "poco hombre" llamado Baby Etchecopar habla mal de vos, es por que estas haciendo todo bien. Me quedo con los comentarios sobre mi persona de periodistas serios como Luis Novaresio y Jonatan Viale. Besito, misógino . Ja ja ja, seguí pidiendo disculpas. Poco serio", escribió la modelo y panelista.

En una comparación, Etchecopar señaló que admiraba la labor periodística Cristina Pérez (Telefé), que había incomodado al presidente Alberto Fernández con un pregunta sobre el avance del Gobierno en la cerealera Vicentin . "No admiro a Luciana Salazar que es un fantoche, que cuenta lo que dijo un ministro. ¿Para qué? Que lo diga el ministro o un periodista", lanzó.

Desde principios de junio, Salazar se sumó al elenco de Polémica en el Bar , emblemático ciclo creado por Gerardo Sofovich y que desde hace unos años conduce Mariano Iudica en la pantalla de América . Sobre el desempeño de la panelista en el medio, Etchecopar sostuvo que él no le daría espacio al aire. "¿Quién es Luciana Salazar? Realmente, yo no la pondría en ningún lado porque no es nada", sentenció.

Otro de los fragmentos del informe del programa que conducen Denis Dumas y José María Listorti recopiló una entrevista en la que Luciana Salazar indicaba que le interesa y le gusta la política y que aborda ese tema en reuniones con amigos. "Si te juzgan por la vestimenta, te están cosificando", opinó la modelo.

Hacia el final del informe, Etchecopar reafirmó su negativa a aceptar el rol televisivo de Salazar: "¿La viste bailar alguna vez? No es nadie. Y si la exprimís es como exprimir a una piedra".