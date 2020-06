Baby Etchecopar le pidió disculpas a Cristina Fernández de Kirchner Fuente: Archivo

Después de comentar el buen momento que había pasado durante su participación como invitado en el programa La Noche de Mirtha (Eltrece), Baby Etchecopar le pidió disculpas públicamente a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner , por haber dicho que ella era "el cáncer de la Argentina".

"Cristina es el cáncer de la Argentina, honestamente ella no quiere a nadie. Si ella sigue en la Argentina, el país se termina", había dicho Etchecopar en la mesa conducida por Juana Viale que además contó con la participación de Oscar González Oro, Eduardo Feinmann y Fernando Carnota .

"Me arrepentí de esa frase por mi hijo, y por Cristina, lo que pasa que a veces yo quiero significar el daño que nos hace su maldad, pero pido disculpas por esa frase", declaró hoy el conductor de Baby en medio (Rivadavia).

Justamente, durante el final del programa "el Negro" Oscar González Oro había pedido un "brindis por Leandro", el hijo de Etchecopar, que está luchando contra el cáncer. "Está saliendo de una quimio", reveló Baby. La Noche de Mirtha fue lo más visto del sábado con picos que rondaron los 10 puntos de rating.

"La verdad que fue una palabra desafortunada, yo vengo trabajando el tema del cáncer, que destruye y no construye; cuando lo pensé me pareció una boludez lo que dije y le pido disculpas a Cristina, usted es un desastre para la Argentina, pero no es un cáncer. Quiero pedirle disculpas", reiteró.

"Es una palabra que no me gusta, que no hay que usar y mucho menos para otra persona, por eso le pido disculpas públicamente", finalizó.