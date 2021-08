La Voz Argentina: Mau Montaner reconoció haber tenido relación con una participante

En momentos de audiciones a ciegas era bastante más fácil pasar por alto ciertas cosas. Los jurados de La Voz Argentina elegían a los participantes sin mirarles las caras, por lo que podía entreverse cierta transparencia a la hora de las decisiones. Así y todo, las sospechas de acomodo sobrevolaron el programa desde el primer día.

En plenas batallas la cosa se complica, y la cantidad de agua que pasó bajo el puente tiene a los jurados en alerta. Por eso, como a confesión de partes relevo de pruebas, Mau Montaner decidió inmolarse él, antes que una foto de Instagram lo delatara.

“Yo no sé si tu te acuerdas de mí, pero yo me acuerdo de tí -le dijo el venezolano-. Nosotros nos conocimos una vez en la costa argentina. Y te quería decir que te felicito mucho porque en ese momento, creo que fue tu madre que me dijo que tu cantabas. No sabes la felicidad que me dio a mí cuando te vi aquí parada, dije ‘No puede ser que ella está persiguiendo ese sueño que tanto me contó, así que te felicito mucho”.

Ella, emocionada por el recuerdo aclaró: “No puedo creer que te acuerdes de eso. Mi mamá trabajaba para ese balneario, y dijeron que venían ustedes y pude cantar una canción. Yo tendría doce años”.

Lo extraño fue que el recuerdo del jurado no apareció durante las audiciones a ciegas, en la que le dio una devolución sin hacer referencia al episodio. También llama la atención lo fisonomista del artista, quien luego de doce años, pudo detectar en la mujer de 24 años que estaba ante él, a aquella nena de un balneario de tantos, en 2009.

A pesar de la emoción de todos Sol no fue elegida, ni tampoco pedida por el resto de los equipos, así que se quedó con las ganas de seguir en el programa, pero con un recuerdo compartido que sumó un nuevo episodio.

LA NACION