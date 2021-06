La inesperada respuesta de Ricardo Montaner a una seguidora que criticó a Camilo

Cuando se trata de compartir tiempo con su familia, para Ricardo Montaner cualquier excusa es válida. El cantante ha demostrado que mantiene un vínculo muy cercano con todos su hijos, nueras y yerno, por eso lanzaron el musical colectivo “Los Montaner”. Algo que aparentemente no le gustó a una seguidora que lo intimó a eliminar del proyecto a Camilo Echeverry, el esposo de Evaluna, porque no pertenecía a la familia. Esto molestó mucho al cantante que no tuvo mejor alternativa que reaccionar de forma contundente.

“Hola corazones. Nos va a encantar tenerlos con nosotros este 31 de julio un concierto desde lo profundo de nuestros corazones”, escribió el cantautor en un posteo en su cuenta de Facebook.

En la imagen donde se anuncia el concierto en vivo y virtual para el próximo 31 de julio aparece junto al resto del clan conformado por su yerno Camilo, y sus hijos Evaluna, Mau y Ricky. “Mi querido Ricardo, yo te adoro, amo tus canciones, te respeto pero si quitaras a tu yerno Camilo, con gusto pago para verte. Besos y un fuerte abrazo”, escribió una seguidora sobre el anuncio del concierto.

La dura respuesta de Ricardo Montaner a una seguidora luego de pedirle que quitara a Camilo para poder verlo Facebook

Esto no cayó nada bien en Montaner que salió en defensa del esposo de su hija y le contestó a quienes se habían subido al pedido de la mujer. “Mónica amada y queridos Andrés y Marisol, antes que quitar a mi familia, prefiero quitarlos a ustedes. Con ellos me va mejor que con gente venenosa que muestra su naturaleza en un comentario público… Dios los bendiga, cuide y transforme sus amargados corazones. Los amo”, apuntó.

Amén

La Navidad pasada, la familia Montaner anunció un exitoso recorrido cuya canción más conocida en colectivo es Amén y que forma parte del sencillo Fe. De acuerdo con la información de su sitio oficial, el concierto será el 31 de julio en el Anfiteatro “Altos de Chavon”, ubicado en República Dominicana, donde Mau & Ricky, Ricardo, Evaluna y Camilo cantarán juntos todos sus éxitos “en una noche que promete ser mágica”. El show será transmitido en vivo vía streaming para todo el mundo.

Tanto el comentario de la fanática como la respuesta del cantante tuvieron mucha repercusiones en la red social, donde hubo quienes también se atrevieron a dar su postura. “Excelente tu contestación. La familia es primero ante todo. Camilo tiene un estilo muy particular, que adoro. Sus canciones son hermosas y con un ritmo sabroso. Familia es familia y tu amor por Dios te hacen grande. Bendiciones a todos”, “Un yerno es como un hijo. No entiendo por qué la gente es tan atrevida. Éxitos para esta linda familia”, dijeron.

“¿Por qué llamar venenosas y amargadas a las personas por decir que no le agrada alguien? Es solo una opinión, no veo maldad en ello. Cada quien tiene la libertad de opinar, para eso está esta página. En lo personal soy fan y admiro mucho al señor Ricardo Montaner solista, no acompañado. Eso no me hace venenosa ni amargada”, fueron algunos de los comentarios del posteo.

LA NACION