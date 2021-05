El ejército de los muertos: 14 curiosidades sobre la nueva película de zombies de Netflix

Netflix estrenó el viernes 21 de mayo Army of the Dead o El El ejército de los muertos, la esperada película de zombies, dirigida por Zack Snyder, responsable de films como 300 (2006) o Batman vs. Superman: El origen de la justicia (2016).

La ficción muestra un escenario postapocalíptico en el que Las Vegas está tomada por muertos vivos. Mientras la ciudad estadounidense se encuentra aislada, un grupo de mercenarios es contratado por un multimillonario para una misión suicida: deberá entrar al lugar infestado por zombies y robar la caja fuerte de un casino. | Ver El El ejército de los muertos

Trailer de "El ejército de los muertos" - Fuente: Netflix

En esta película, no son ni la policía ni los guardias de seguridad quienes se enfrentan a los protagonistas, sino los miles de muertos vivientes que deambulan por la ciudad. Según indicó Snyder, se trata de una “secuela espiritual” de su primera película El amanecer de los muertos (2004).

La “ciudad del pecado” fue recreada en distintos escenarios de Albuquerque y Atlantic City, donde se llevó a cabo el rodaje.

Con motivo del estreno de la película, que permanece desde el viernes en el top 10 de lo más visto en la Argentina, Netflix dio a conocer 14 curiosidades sobre el rodaje de esta producción y sus protagonistas.

1. La película fue pensada hace 10 años

Zack Snyder empezó a trabajar en el primer borrador de El ejército de los muertos en 2011. Sin embargo, pasó varios años sin concretarse, antes de que los derechos fueran comprados por Netflix, en 2019.

El director de Ejército de los muertos, Zack Snyder, pasó años pensando cada detalle de la película CLAY ENOS/NETFLIX

En ese tiempo, el director estuvo abocado al rodaje de varias películas del universo DC, como El hombre de acero (2013), Batman vs. Superman: El origen de la justicia (2016) y Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021).

Finalmente, el rodaje comenzó en julio de 2019, en escenarios de Los Ángeles, Nuevo México y Nueva Jersey, que incluyeron el hotel Showboat Atlantic City.

2. La escena que llevó más de un mes

Snyder llevaba tanto tiempo pensando esta película que cuando logró rodarla no quería que nada fallara. Por eso, la primera escena en la que los protagonistas se encuentran con el líder de los zombies, llamado Zeus, llevó cinco semanas.

“Quería rodar al anochecer y con luz natural sí o sí”, contó el director. Y agregó: “Filmamos todos los días al anochecer durante cinco semanas hasta conseguir que quedara perfecto”.

3. Un guiño al Área 51

En la escena inicial, en la que un grupo de soldados transporta una caja con contenido confidencial, el equipo de efectos visuales colocó unas discretas esferas en el cielo, a modo de referencia al Área 51.

4. El director aparece en la película

Pese a que Snyder no tiene ningún personaje en el film, los fans más atentos podrán verlo en dos escenas apenas empieza la película.

Para las escenas de riesgo del rodaje los personajes utilizaron cables para volar de un lado a otro CLAY ENOS/NETFLIX - AOTD-38502

5. Lentes especiales para una filmación perfecta

Para que la película tuviera un aspecto suave y orgánico, que contrastara con el desolado paisaje postapocalíptico, Snyder pasó varios años adquiriendo todas las lentes Canon Dream 1960 que pudo encontrar en la plataforma de compras virtuales eBay.

6. Fusión de tecnologías e incursión de cámaras digitales

Un año antes de comenzar el rodaje de la película, el director trabajó junto a RED Studios para diseñar unas cámaras personalizadas que combinaran la tecnología de cámara digital con las lentes de Canon Dream.

La nueva película zombi de Netflix es la primera en la que Snyder ejerce también de director de fotografía y en la única que sumó cámaras digitales.

7. El actor que tuvo que ser remplazado

El personaje de Marianne Peters, una piloto de helicóptero encargada de transportar al equipo, interpretada por la comediante Tig Notaro era inicialmente masculino.

Tig Notaro reemplazó a Chris D'Elia, quien había sido convocado inicialmente para la película CLAY ENOS/NETFLIX

El humorista Chris D’Elia fue originalmente convocado para la película, pero después de que se hicieran varias acusaciones de acoso sexual contra él en agosto de 2020, tuvieron que reemplazarlo y volver a rodar sus escenas, utilizando pantalla verde y dobles de cuerpo.

8. Siete días de campamento zombi

El ejército de los muertos está protagonizada por Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Tig Notaro, Raúl Castillo y Garret Dillahunt.

Los actores principales del elenco participaron en un “Campamento de entrenamiento de zombis" de una semana Clay Enos - AOTD-34888

Antes de comenzar con el rodaje, los diez actores principales fueron convocados a un ‘campamento zombi’ de una semana. Durante esos días, aprendieron vocabulario de armamento, el manejo de armas de fuego, las posiciones de combate; y practicaron la manipulación de estos dispositivos, cómo moverse con ellos y cómo trabajar como una unidad bien integrada.

9. El “abre cajas” sí sabía usar la pistola

Matthias Schweighöfer interpreta a Ludwig Dieter, un ladrón de cajas fuertes alemán totalmente inexperto en el uso de armas. Sin embargo, en la vida real el actor es muy bueno manipulando armamento y los asesores tácticos de la película tuvieron que enseñarle trucos para que pareciera menos hábil.

Matthias Schweighöfer tuvo que aprender trucos para que pareciera que no sabía usar armas Clay Enos/NETFLIX

10. De Las Vegas a Atlantic City

Los casinos de Las Vegas están abiertos las 24 horas y eso hacía muy difícil que les permitieran rodar la película dentro de uno. Por eso, se eligió el hotel Showboat, de Atlantic City, como uno de los escenarios para simular el asalto.

Como no fue posible rodar en un casino de Las Vegas, se usó como escenario el hotel Showboat, de Atlantic City NETFLIX

Una curiosidad es que este hotel ya no tiene sala de juegos, la planta de 5500 metros cuadrados que albergaba el casino se encuentra vacía desde 2014. Por este motivo, la diseñadora de decorados Julie Berghoff y su equipo tuvieron que conseguir más de 500 tragamonedas para disponerlas en el lugar.

11. De Halloween al El ejército de los muertos

Se usaron 2500 esqueletos de plástico para vestir todo el plató exterior de ABQ Studios, en Albuquerque (Nuevo México). El equipo de producción los compró en Amazon y en tiendas de Halloween y luego se encargó de vestirlos y amontonarlos.

Para la puesta en escena se adquirieron 2500 esqueletos de plástico CLAY ENOS/NETFLIX

12. La odisea para escanear Las Vegas

El equipo de producción de la película no pudo acceder a las terrazas más altas de Las Vegas para poder escanear el Strip, el tramo de casi 7 kilómetros de largo reconocido por la gran cantidad de concentración de hoteles y casinos.

El supervisor de efectos visuales (VFX) Marcus Taormina usó tecnología de vanguardia para lograr un modelo 3D preciso de todo el Strip de Las Vegas © 2021 Netflix - CC1180_V0000176.[1000-1577].exr_

Por este motivo, Marcus Taormina, supervisor de efectos visuales y su equipo -conformado por 14 fotógrafos especializados y técnicos LiDAR- pasaron 12 días usando elevadores de tijera, drones y un helicóptero con un escáner con tecnología láser, para obtener imágenes aéreas.

Mediante este trabajo, consiguieron un modelo 3D preciso de todo el Strip de Las Vegas que se utilizó en varios decorados.

13. Una activista para crear al tigre zombi

Snyder contó con el asesoramiento de la activista por los derechos de los animales Carole Baskin para crear al tigre zombi Valentine.

Valentine, el tigre zombie de Ejército de los muertos que fue diseñado con la ayuda de la activista animal Carole Baskin NETFLIX - Europa Press

El equipo de efectos visuales necesitaba un tigre de verdad para poder diseñar el virtual. Por este motivo, se acercaron al santuario animal de Baskin, Big Cat Rescue, en Tampa, Florida. “Es encantadora y nos ayudó con todo lo que necesitábamos”, afirmó Taormina sobre la mujer que el año pasado estrenó la miniserie documental Tiger King.

14. La escena más jugada de Garret Dillahunt

Garret Dillahunt, que interpreta a Martin, la mano derecha de Bly Tanaka, el multimillonario que orquesta el robo, hizo sus propias escenas de riesgo.

El actor Garret Dillahunt protagonizó sus propias escenas de riesgo en Ejército de los muertos, de Netflix NETFLIX

Para lograr las escenas, en las que el personaje es revoleado en varias oportunidades por el felino, tuvieron que atarlo con cables para que resultara lo más realista posible.

