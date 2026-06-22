El elenco de Off Campus pronosticó quién gana el Mundial 2026: ¿alguno apostó por la Argentina?

En la victoria 3 a 1 de Egipto frente Nueva Zelanda los flashes de la tarde de Vancouver no se los llevaron los jugadores dentro del campo, sino que unos visitantes inesperados acapararon la atención. Se trataba nada más y nada menos que del elenco de Off Campus, la serie juvenil-romántica basada en la saga de novelas Off-Campus de Elle Kennedy que se volvió un éxito en Primer Video.

Los actores India Fowler, Ella Bright, Jalen Thomas Brooks, Belmont Cameli, Stephen Kalyn y Antonio Cipriano disfrutaron del partido entre Egipto y Nueva Zelanda en Canadá y, para sorpresa de muchos, eligieron cada uno qué selección creen que va a salir campeón en este Mundial, según un video que se viralizó en las redes sociales.

El elenco de Off campus asistió al partido entre Nueva Zelanda vs Egipto

A la hora de elegir qué país ganará la Copa del Mundo, los actores se la jugaron sin miedo. Belmont sostuvo que México va a ser el campeón, mientras que Stephen eligió a Brasil. Ella e India apoyaron a Inglaterra, mientras que Jalen optó por Marruecos. “Están jugando muy bien”, sostuvo el joven. Por último, Antonio se lamentó: “Ojalá estuviera Italia, porque ganaría el torneo”.

Los actores generaron una gran atención en el público

Off Campus se estrenó en Prime Video el 13 de mayo de este año y rápidamente se volvió muy popular entre los fans del género college romance y sports drama.

La historia transcurre en la ficticia Briar University y sigue principalmente a Hannah Wells (Ella Bright), una estudiante de música, y Garrett Graham (Belmont Cameli), la estrella del equipo universitario de hockey. Lo que empieza como una relación por conveniencia termina convirtiéndose en un romance, mientras ambos lidian con amistades, inseguridades, fiestas universitarias y conflictos personales.

Los actores disfrutaron de una tarde a puro fútbol

Con los actores de la serie convertidos en estrellas mundiales, la FIFA los invitó para que vean de cerca uno de los partidos del grupo G y disfrutar de una tarde a puro fútbol. Mientras se aguarda la segunda temporada, los fans pudieron ver a sus estrellas en el torneo más importante de los deportes.