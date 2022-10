El duro testimonio del hombre que socorrió al fotógrafo de Margot Robbie tras el ataque: “Me quedé quieto por miedo”

escuchar

El domingo por la noche, el paparazzi argentino Pedro Alberto Orquera recibió una violenta golpiza tras fotografiar a las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne, quienes cenaban de incógnito en un exclusivo restaurant de La Boca. El hecho alcanzó todos los portales de noticias y, mientras se encuentra hospitalizado a la espera de que lo operen, el fotógrafo dialogó con Nosotros a la mañana (eltrece). Al mismo tiempo, en el estudio estuvo presente el taxista que lo socorrió que, al recordar lo sucedido, no pudo contener las lágrimas.

El duro testimonio del hombre que socorrió al fotógrafo de Margot Robbie tras el ataque

Carlos, el taxista que se encargaba de trasladar a Pedro Alberto Orquera y quien fue testigo de toda la secuencia, no pudo evitar llorar al hablar sobre lo vivido. “Esto me duele, desde el sábado que estoy mal”, expresó, mientras el Pollo Álvarez intentaba consolarlo.

Totalmente conmovido al ver a Pedro -quien estaba presente a través de una videollamada- no pudo continuar hablando. En su lugar, el fotógrafo manifestó: “Quiero simplemente decirle a Carlos que estoy muy agradecido con él porque fue el que me dio los primeros auxilios cuando estaba inconsciente, desmayado en el piso. Él fue el que me tomó el testimonio de la foto que decía que estaba completamente muerto y no tenía signos vitales”.

El taxista que socorrió al fotógrafo agredido en La Boca no pudo contener las lágrimas captura de video

Y agregó: “Él pidió los auxilios a la policía y llamó al SAME. Fue a buscar a mi hijo a mi casa, lo llevó al hospital y lo resguardó. Es una excelente persona, nunca dejaré de agradecerle”. Ya más tranquilo, el testigo detalló: “No lo quise tocar. Yo quería solucionar el problema pero me quedé quieto por miedo a que le sucediera algo más. Pasaban los colectivos por al lado nuestro, pero no sospechaban nada”.

El violento ataque a un paparazzi tras fotografiar a Margot Robbie y a Cara Delevingne

Son muchas las estrellas internacionales que eligen el suelo argentino para realizar una escapada de sus ajetreadas vidas y, muchas de ellas, intentan hacerlo de incógnito. Sin embargo, los viajes en secreto no siempre son exitosos, especialmente en la época de las redes sociales.

Margot Robbie y Cara Delevingne, las celebridades que viajaron a la Argentina de incógnito Eric Charbonneau/Shutterstock

En el caso de Margot Robbie y Cara Delevingne, quienes llegaron al país un par de días atrás, no fue un fan el que las delató, sino un violento suceso que tuvo lugar en la noche del domingo. Ambas celebridades, junto a dos amigos también pertenecientes al rubro del cine, decidieron ir a cenar a un exclusivo restaurant ubicado en La Boca cuando fueron interceptados un fotógrafo que descubrió que estaban allí.

Al darse cuenta de esto, los dos acompañantes -más tarde identificados como Josey McNamara y Jac Rhys Hopkins- persiguieron y golpearon a Orquera para evitar que trascendieran las imágenes. “Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”, detalló en diálogo con LA NACIÓN.

La filmación de la cámara de seguridad que capta la agresión en La Boca

Tras el incidente, los involucrados fueron detenidos en la Comisaría Comunal 4 durante dos noches y, el lunes, declararon ante la Unidad de Flagrancia Sur del Ministerio Público Fiscal porteño, donde interviene la auxiliar fiscal Catalina Neme.

Además de ser imputados por lesiones graves dolosas, se les impuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras dure el proceso. Aparte de quitarles el pasaporte para asegurar que cumplan la medida anterior, se dictó una caución real por la suma de 200.000 pesos cada uno.

LA NACION