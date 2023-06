El dulce saludo de Michael J. Fox a su incondicional esposa, Tracy Pollan, en el día de su cumpleaños

escuchar

A punto de cumplir 35 años de casado, Michael J. Fox sigue tan enamorado de Tracy Pollan como el primer día. El actor utilizó sus redes sociales para desearle feliz cumpleaños a su mujer con unas dulces palabras y una serie de fotografías de ambos.

Este jueves, la estrella publicó un conmovedor álbum de fotos en Instagram, que incluía una instantánea de la pareja abrazada frente al mar, una postal junto a sus hijos y varias imágenes de ella posando tanto en la alfombra roja como en contextos más casuales.

“ Ella colma de amor a las personas que ama, les demuestra lo que siente ”, comenzaba el texto con el que acompañó las fotografías. “ Feliz, feliz cumpleaños, Tracy Pollan, mi chica de verano para siempre, mi amor, mi mejor amiga y la más hermosa e increíble madre para nuestros cuatro hijos estupendos ”.

El actor de 62 años, cuya esposa lo ha acompañado durante años en su lucha contra la enfermedad de Parkinson, terminó su mensaje expresando todo el amor que siente por ella: “Te amo, te amo, te amo, te amo”, culminó. Inmediatamente, Pollan le respondió de manera pública: “Amo este mensaje y te amo a vos”, expresó

Hace unos años, en el programa Today, Michael recordó que ni él ni Tracy sabían “qué esperar” cuando en 1991 les dijeron que el actor tenía Parkinson. “ Una de las cosas por las que siempre amaré a Tracy es que en ese momento ni siquiera pestañeó ”, dijo Michael con los ojos llenos de lágrimas.

“Está en la primera línea de batalla conmigo todos los días. Siempre pretende que no sabe tanto como yo sobre lo que pasa. Otra cosa que me encanta de Tracy es que tenemos el mismo sentido del humor, si hay algo gracioso, hacia allá vamos los dos. De lo trágico nos vamos a ocupar en otro momento ”, agregó.

En 2020, Fox publicó su libro de memorias titulado No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality, en donde reflexiona sobre lo duro de su enfermedad. En una entrevista con People en el marco del lanzamiento del mismo, habló sobre cómo, aunque se mantiene con el sello optimista que lo caracteriza, la enfermedad lo ha afectado. “Mi condición empeoró”, dijo sobre su estado de salud en el último año.

Tracy Pollan y Michael J. Fox, junto a sus cuatro hijos Jordan Strauss - Invision

“Me rompí la mejilla, luego la mano, luego el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo (derecho), luego me rompí el codo. Tengo 61 años y lo siento un poco más”, agregó sobre lo que vivió en 2021. La publicación señala que tras la cirugía por una mano rota, a Fox le costó encontrar estabilidad al caminar y sufrió caídas que le dejaron esas otras lesiones.

A pesar de todo, trata de mantenerse positivo ante las circunstancias que le presenta la vida: “La misión que siempre me encomiendo es: ‘No te caigas’. Entonces, lo que sea que funcione para que eso no suceda, ya sea un andador o una silla de ruedas, un bastón, un tipo con un cinturón alrededor de mi cintura agarrándome, lo usaré”, dijo.

Hace solo dos semanas, en el día de su cumpleaños, el actor recibió una enorme cantidad de mensajes de buenos deseos, entre ellos de Tracy. La mujer compartió una romántica foto de la pareja en un barco y le dedicó un saludo especial. “¡Feliz cumpleaños, guapo! No podría quererte más ¡Es hora de celebrar!”, escribió.

Fox conoció a Pollan mientras ambos trabajaban en la serie de los años 80 Lazos de familia. El amor fue creciendo hasta que decidieron formalizarlo, pasando por el altar. La familia se terminó de conformar con la llegada de los cuatro hijos que tienen en común: Sam, de 34 años, las gemelas Schuyler y Aquinnah, de 28, y la más pequeña llamada Esmé, de 21.

LA NACION