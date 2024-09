El emotivo mensaje de Marina Charpentier, la mamá de Chano, en el día del cumpleaños del músico: “Mi niño eterno”

Escuchar

Mientras se preparan para su gira por España, esta semana Tan Biónica tuvo otro motivo para celebrar. El lunes 23 de septiembre, el líder del grupo, Santiago ‘Chano’ Moreno Charpentier, cumplió 43 años. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes para saludarlo, pero sin dudas, una de las palabras que más impactaron fueron las de su madre. Marina Charpentier, incondicional apoyo y acompañamiento del músico, hizo un conmovedor posteo en honor a su primogénito que emocionó a más de uno.

“Es él, es único, mi primer hijo, mi niño eterno, un hombre de bien. Sabio desde siempre, generoso como nadie. Celebro este presente en qué vos me cuidas a mí junto a mis otros hijos”, expresó Marina Charpentier en su cuenta de Instagram. “Me sostenés, me decís la palabra que me saca del dolor. Oscar estaba tan orgulloso de vos como yo. Te amamos hijo del alma. Feliz cumple Chanito”, expresó.

Marina Charpentier compartió un conmovedor mensaje para su hijo mayor en el día de su cumpleaños (Foto: Instagram @charpentier.marina)

Sus palabras estuvieron acompañadas por un video del intérprete de “Claramente” mientras tocaba la guitarra, con el mar de fondo, en lo que parecía ser su alojamiento durante unas vacaciones.

De inmediato, el posteo se llenó de comentarios para madre e hijo. “¡Qué madre inconmensurable le tocó a esos chicos! Felicidades”; “Gracias por darnos a este gran hombre Marina. ¡Feliz cumple Chani! Te amamos” y “Un hombre de bien, un poeta, un músico que nos llena el alma. Feliz cumple Chanito maravilloso, tanto te queremos... Y a vos, la mamá leona, te adoramos”, expresaron los usuarios de Instagram.

Tan Biónica celebró el cumpleaños de Cahno (Foto: Instagram @bambitb)

Por otro lado, Gonzalo ‘Bambi’ Moreno Charpentier, hermano menor de Chano e integran de Tan Biónica, compartió en sus stories de Instagram una divertida foto donde se los pudo ver a ambos junto a Diego Lichtenstein y Sebastian Seoane con una torta de cumpleaños sobre la mesa. “23 de septiembre de 2024″, escribió. Sin duda un festejo muy especial de la banda, y una previa de toda la música que se viene próximamente.

Asimismo, el cumpleañero también se pronunció sobre sus 43 años y con unas profundas y sinceras palabras. “Gracias a todos por los saludos. Por fin, después de tanto sufrimiento y dolor, me siento más vivo y feliz que nunca. Tengo muy presente que el amor de ustedes me sostiene y me da mucha fuerza”, escribió en su cuenta de X.

El mensaje que compartió Chano en el día de su cumpleaños (Foto: X @CHANOTB)

Actualmente, Tan Biónica se prepara para salir de gira. El 4 de octubre, La última noche mágica tour llega a Málaga. El 7 los músicos se presentarán en Barcelona y el 8 en Madrid. A su regreso, tienen no una, sino tres citas más en el Movistar Arena, el 19, 20 y 21 de octubre. Su siguiente destino será Rosario, donde tocarán el 1,2 y 3 de noviembre en el Teatro Metropolitano. Asimismo, se confirmó que el domingo 23 de marzo de 2025 volverán a tocar en el Lollapalooza.

Tan Biónica lanzó “la última noche mágica en vivo” en River y sus fans estallaron

En 2023, Santiago, Gonzalo, Diego y Sebastián tuvieron un regreso triunfal a los escenarios y justamente hace un par de semanas, lanzaron La última noche mágica en vivo, un nuevo disco con el show que dieron en el estadio Más Monumental el 8 de diciembre de 2023. El álbum cuenta con 15 tracks entre los que se destacan “Ella”, la cual interpretaron con Miranda!, “Obsesionario en La mayor”, junto a Abel Pintos, y “Arruinarse” con Airbag.

Tan Biónica lanzó "La última noche mágica en vivo" con su show en el estadio River Plate Instagram @tanbionica

Los fanáticos quedaron gratamente sorprendidos con la sorpresa, puesto que además de las canciones, también se agregaron videos del show en River. “Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires”; “Tan Biónica por mil años más” y “Me destruye escuchar ‘Víctimas’ en vivo en River. Dios, tierra, tragame y escupime de nuevo en el show de Tan Biónica”, comentaron los fans de la banda en redes sociales.

