escuchar

“Este viernes en River va a ser la última fecha de Tan Biónica en Buenos Aires por muchos años”, escribió Santiago ‘Chano’ Moreno Charpentier en su cuenta de X (antes Twitter). De esta manera, hizo alusión a todas las expectativas que tiene con el show, que es el último que la banda hará en Buenos Aires desde que anunciaron su regreso a los escenarios tiempo atrás.

En el detrás de escena de cada canción, su mamá, Marina Charpentier, se convirtió en un sostén emocional y en una palabra autorizada para contar cómo es su estado de salud, quien volvió al ruedo para dos Estadios Vélez, dos Estadios Único de La Plata y ahora se prepara para River.

En diálogo con Poco correctos (eltrece), la mujer se focalizó en un tema sensible como lo son las adicciones y puntualizó en la necesidad de modificar la Ley de salud mental, a sabiendas de las malas experiencias que vivió su hijo.

“Hoy está sostenido por su banda y están felices”, explicó en diálogo con el “Pollo” Álvarez y el “Chino” Leunis, conductores del programa. De esta manera, se refirió al presente del músico.

“Está muy bien, camino al año limpio. Está muy feliz, ensayando, con su banda, con su chica. Esta es una nueva etapa, pero con muchas esperanzas. Creo que esta vez entendió”, precisó, contenta con la recuperación del artista.

Por otra parte, Marina recordó lo ocurrido con Chano en Exaltación de la Cruz en 2021, donde un policía lo hirió, ante la resistencia de internarse. “No lo podíamos convencer, el jardinero nos abrió la puerta de su casa y nos metimos. Él estaba en la cama, con su computadora y, al ver que éramos como siete personas rodeándolo, cortó la luz porque quería escaparse”, detalló.

Asimismo, amplió: “Invadimos su casa, esa es la verdad. El médico y el enfermero le estuvieron hablando una hora y es horrible contar esto, pero lo hago por otras madres que están pasando lo mismo. Yo le dije al médico que lo tenían que llevar, pero lo que me repitieron es que si él no quería, no se podía hacer nada. No estaba violento ni agresivo. En ese estado él no puede pensar. En un momento decidió escaparse por el campo y un policía le dio la orden de alto, sacó una pistola y le disparó”.

El gesto de Tan Biónica con sus fans

A días de su último concierto, Chano, líder de Tan Biónica, tuvo un gesto con sus fans y preparó un sorteo: “Es tanta la alegría y la felicidad que manejamos, que queremos conocer a 2 de ustedes e invitarlos a ver el show de River que está agotado hace meses”, detalló en un posteo.

Desde su cuenta de Instagram, Tan Biónica anunció que sorteará dos entradas para este viernes en River (Foto: captura Instagram/@tanbionica)