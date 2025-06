El emotivo momento en el que Tato se quedó solo en la casa de Gran Hermano y apagó la luz

Santiago ‘Tato’ Algorta es el nuevo campeón de Gran Hermano 2025 (Telefe). El participante oriundo de Uruguay -al igual que el anterior ganador, Bautista Mascia-, se ganó el corazón de los argentinos con su capacidad estratégica de juego, su templanza en los enfrentamientos con sus compañeros, su gran empatía y su fidelidad, la cual dejó en evidencia en su vínculo con Luz, Luciana y Lucía, sus grandes compañeras e integrantes del “Tridente”.

Este martes, en una final para el infarto, Santiago del Moro tuvo la difícil tarea de anunciarles a los tres finalistas del reality, Ulises, Luz y Tato, quién quedaba en cada posición. En primera instancia, fue el turno del tercer puesto, el cual quedó en manos de la única mujer que quedaba en la casa más famosa del país; minutos más tarde, no le quedó otra que dar a conocer al gran ganador del reality. En ese momento, el cordobés se despidió de la casa que fue su hogar durante los últimos casi siete meses, de su contrincante y del ‘Big’, y se fue por la puerta grande.

Tato apagó las luces de la casa mas famosa del país

Al instante, Tato se quedó solo por primera vez en mucho tiempo y no pudo contener la emoción. “¡No puede ser! Vamooos!! Estoy solo acá, Gracias Argentina, gracias, ¡qué país hermoso!”, expresó a gritos. “Son un país espectacular, generoso, hermoso, ¡gracias, gracias!“, continuó.

El tiempo del uruguayo en solitario no duró mucho, pero fue suficiente para que los nervios que no había expresado minutos antes le invadieran el cuerpo, ya que estaba a punto de reencontrarse con sus seres queridos y conocer el afuera, no como profesor y consultor de e-commerce, sino como el nuevo ganador de Gran Hermano.

Tato se mostró muy emocionado al enterarse que era el campeón de Gran Hermano 2025 (Foto: Captura Gran Hermano)

Tras manejar su nerviosismo con una técnica de respiración, Tato le dijo al ‘Big’: “Gracias por recibirme en tu casa, me hiciste muy feliz”. Y él le respondió: “Vos también”. Incluso, lo despidió con unas emotivas palabras antes de invitarlo a apagar la luz: “Cada uno de los jugadores que pasó por esta casa soñó con este momento, pero solo logra uno y hoy te toca a vos, ¿estás listo?“.

Fue ahí cuando el ganador no pudo contener la emoción y le respondió: “No sé si estoy listo, Big, me hicieron muy feliz. ¡Gracias Argentina que país…! ¡Gracias Uruguay!“. De esa manera, Gran Hermano lo invitó a apagar la luz y cerrar la puerta tras su salida, lo que dejó una casa que supo ser multitudinaria, totalmente vacía.