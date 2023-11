La impactante revelación de Marcelo Polino en la mesa de Mirtha Legrand: cuántos moños tiene en su armario

escuchar

No hay un día en el que Marcelo Polino no aparezca en televisión sin lucir uno de sus clásicos moños, accesorio al que convirtió, en composé con su colección de trajes, en una marca en sí misma. Este sábado estuvo invitado en La Noche de Mirtha (eltrece) y respondió una pregunta de Mirtha Legrand sobre su vestuario que dejó a todos sorprendidos.

Mientras hablaba sobre el cariño de los cubanos, la conductora miró al periodista y lanzó: “¿Cuántos moñitos tenés?”. “Debo tener cerca de 700, más o menos”, le contestó. Asombrada, le consultó: “¿Cómo empezaste con los moños?”. “Es muy gracioso cómo empecé. Hacíamos acá en canal 13 un programa que se llamaba Soñando por bailar (eltrece), que era como la previa de El Bailando”, comenzó contando.

Mirtha Legrand junto a sus invitados: Marcelo Polino, Roberto Moldavsky, Débora Plager y Luis Majul (Foto: Instagram/@lamesazarg)

Y siguió: “Un día, una amiga mía que se llama Mirtha y tiene un programa en A24 me dice ‘me voy a hacer un viaje y te voy a hacer un regalo, ¿qué querés que te traiga?’ y le dije ‘no, nada, un pañuelito’. Y Mirtha me trajo un moño, yo me lo puse y me fui a hacer el programa. En ese momento, estábamos compitiendo contra Gran Hermano. Esa noche, le ganamos por primera vez a Gran Hermano y el Chato Prada me dijo ‘no vengas nunca más sin moño’”.

Pero el jurado del Bailando 2023 se preocupó porque era el único que tenía. “Entonces a partir de ahí, mi mamá que en aquel entonces vivía, me empezó a hacer con pedacitos de tela, la mamá de mi asistente y toda la gente... Y bueno, Teté Coustarot es una gran aportadora de moños, ya que cada vez que viaja con su marido me trae moños y Antonio Gasalla cuando viajaba también me traía”, contó, entre risas.

En ese contexto, aclaró que en aquel momento no había moños en Argentina. Al escucharlo, Luis Majul quiso saber si, para poder mantenerse firmes, todos los moños tenían plástico. “Hay diferentes maneras. Este tiene un velcro porque es para la tele”, aclaró.

Fiel a su estilo, no podía faltar el sello personal de la diva y su pregunta incómoda. Después de que Polino diera una clase sobre su accesorio característico, ‘La Chiqui’ le consultó: “¿Te molestó que yo dijera que me daba mucha tristeza que no tuvieras familia y que estuvieras solo?”. “No, yo te quiero a vos y a toda tu familia”, aseguró.

Después de la aclaración, Polino se explayó y reveló datos desconocidos sobre su familia. En ese sentido, habló de las ganas de ser padre y la dificultad que implica poder adoptar en el país. “¿La adopción del chico nunca fue?, indagó Legrand. “Estuve casi diez años en lista de espera, son carpetas que cada dos años se renueva”, indicó.

“¿Por qué no te dieron al chico?”, repreguntó la diva. “Voy a contar lo que sucedió. Primero no me daban y cuando yo empecé a venir acá y a decirlo, me empezaron a ofrecer grupos de hermanos. En su momento, yo fui a la quinta de Olivos y hablé con Mauricio Macri y me llamaron para cuatro hermanitos, después para cinco. Al no tener una gran familia y una gran estructura, no podía hacerme cargo de la adopción de cinco niños. Así que por eso desistí de la adopción”, sostuvo.

El periodista reveló que su amiga Luciana Salazar, de quien él es el padrino de su hija Matilda, le ofreció donarle sus óvulos para así poder hacer su sueño realidad. “Me ofreció y yo le agradecí. Mi idea era adoptar a alguien para que todo lo que yo había logrado en la vida podría dejárselo a alguien que tuviera alguna carencia”, concluyó.