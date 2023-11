escuchar

Este sábado por la noche, Andy Kusnetzoff recibió en su programa al coreógrafo Emir Abdul, al exfutbolista Mariano Pavone, a la modelo y conductora Chechu Bonelli, la actriz Leticia Brédice y el cantante Jairo. Y a un día del balotaje presidencial, la producción armó preguntas especiales “Por sí o por no”, inspirados en el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien en el debate utilizó esta metodología para hacerle preguntas a su adversario de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Bienvenidos una vez más a PH, Podemos Hablar. Una noche muy especial porque mañana es un día muy importante para todos y para la democracia”, introdujo el conductor ante la ronda de famosos y luego de presentar a cada uno de sus invitados, explicó: “Como hace poco fue el debate, nos quedó una frase que fue meme y lo vamos a aplicar acá en PH, que es ‘por sí o por no’”.

Mariano Pavone, Chechu Bonelli, Leticia Brédice, Emir Abdul y Jairo, con Andy en PH Podemos Hablar Captura de TV

Andy hizo referencia al debate presidencial que se llevó a cabo el domingo pasado entre Sergio Massa y Javier Milei. El candidato oficialista utilizó su tiempo de exposición de propuestas para incomodar a su contrincante con preguntas “por sí o por no” sobre varias cuestiones: educación, subsidios, dolarización, Banco Central y Malvinas, entre otras cosas. El líder libertario se mostró molesto y no respondió bajo la modalidad que le presentó su adversario.

“Por sí o por no” se volvió viral en las redes sociales y se llenó de memes al respecto. Fue tal la popularidad de la frase, que Andy Kusnetzoff decidió incorporarlas a su programa. “Pavone, ¿en el vestuario se miran y se comparan? Por sí o por no”, consultó y el exfutbolista respondió que sí. “Emir, ¿trataste de descifrar alguna vez una contraseña ajena?”, preguntó y el bailarín respondió que sí. “Pude, de alguien cercano en su momento. Una pareja. Era obvia la contraseña, pero no descubrí nada”, explicó.

Y siguió: “Chechu, ¿stalkeaste a alguna expareja? Por sí o por no”, preguntó el conductor y la invitada confirmó que sí.

“Leticia, ¿te arrepentiste de no haberte casado con Charly García? Por sí o por no”, consultó y la actriz respondió: “Sí, lo que pasa es que yo trabajaba de camarera y parecía mucho más grande. Tenía 18 y Charly venía todos los días al bar. Y un día charlando dijo ‘yo me casaría con vos’. Y yo le dije ‘yo también’. Entonces, volví a mi casa y le dije a mi mamá que Charly me había ofrecido matrimonio. Me dijo ‘¿qué? Andá a dormir que estás borracha’. Y yo no estaba borracha. Estaba muy enamorada”.

“Jairo, ¿plagiaste alguna frase? Por sí o por no”, consultó Andy y el músico respondió: “Yo creo que sí. Una suite armónica de una canción que la emplee para mí. Una canción de Los Beatles para una canción que no grabé”. “Leticia, ¿te enamoraste de algún compañero de trabajo?”, preguntó y la actriz con una sonrisa respondió: “Sí, trabajé con (Leonardo) Sbaraglia”.

Esta modalidad que utilizó el candidato presidencial Sergio Massa, le valió como gran idea a Andy Kusnetzoff para su programa ya que lleva un 2023 de preguntas picantes, momentos tensos, invitados incómodos y muchas polémicas.