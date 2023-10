escuchar

El sábado 7 de octubre, durante la festividad judía Simchat Torá, el grupo terrorista palestino, Hamas, atacó sorpresivamente a Israel desde la Franja de Gaza, logró romper la barrera de seguridad y comenzó con un enfrentamiento que ya se llevó la vida de más de 1600 personas. Bajo este difícil contexto político y social, que provocó una profunda conmoción a nivel mundial, varias figuras públicas de la Argentina se mostraron en contra del conflicto y se solidarizaron con las víctimas.

Una de ellas fue Ricardo Darín, quien se sumó a la campaña por la liberación de los argentinos Iair y Eitan Horn, secuestrados por el brazo armado de la agrupación islamita. El actor, que habló en el video que los familiares y amigos de los hermanos difundieron en la cuenta de Instagram @liberenaloshorn, recibió el agradecimiento de diversas personas a raíz de su pronunciamiento. Sin embargo, sus dichos provocaron malestar en el periodista Gabriel Levinas, quien hace poco reveló que Hamas asesinó a algunos de sus seres queridos.

El jueves 12 de octubre, en diálogo con el notero de Socios del espectáculo (El Trece), Levinas introdujo: “Vi un video con Darín y otras personas más pidiendo que liberen a los argentinos. ¿Y qué? ¿Son los únicos que hay? “.

Bajo un evidente enojo, insultó al artista y agregó: “Yo no puedo creer que Darín, que es un tipo inteligente, se haya metido en esa imbecilidad”. Tras sus declaraciones, afirmó con entusiasmo: ¡Hay que liberar a todo el mundo! ¿Qué significa vamos a liberar a los argentinos? ¿Y después que hacemos con los otros? ¿Y los chicos? ¿Y las mujeres? ¿Y las violadas? Bueno, no importa, que liberen a los argentinos”.

Ante la mirada atenta del movilero, que se sorprendió por el descargo, reiteró que todo le pareció fuera de lugar y concluyó contundente: “De alguna manera es no entender lo que pasa, es una locura”.

El fuerte relato de Gabriel Levinas sobre la dramática situación que vivieron sus familiares en Israel

El domingo, a través de un posteo en X (anteriormente Twitter), Levinas hizo público el desolador momento que vivieron sus familiares en Israel. “Tamar, Yonatan y sus hijos Shakar, Arbel y Omer fueron asesinados por Hamas en su propia casa, que luego incendiaron. Borraron la familia completa. Eran nietos de mi prima”, reveló.

Gabriel Levinas contó en las redes el dramático momento que vivieron sus familiares en Isarel (Foto: X @GabyLevinas)

Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de las cinco víctimas mortales, sobre los cuales profundizó más en diálogo con DDM (América TV). “Yo la verdad es que ya estaba de lo más preocupado por lo que se veía y las imágenes que llegaban. Cosas increíbles, cosas que no tienen nada que ver con la política y ni siquiera con una lucha territorial entre dos países que piensan que tienen que tener el mismo territorio. Una cosa es cuando atacás a un lugar y de repente hay algún civil cerca y otra cosa es que vayas directamente a buscar a los civiles y a matarlos, a violarlos”, reflexionó.

“Nunca pensé que además me iba a tocar de este modo”, aseguró y dio detalles del lugar donde ocurrió la tragedia que se llevó la vida de sus familiares. “Es un Kibutz que está en el sur, que fue fundado justamente por una prima hermana de mi padre hace muchísimos años. Ella primero estuvo en la Argentina y después se fue a vivir a Israel junto con su familia y, más tarde, otro hermano de ella, que vivió toda la vida en la Argentina, cuando se estaba por jubilar, se fue a vivir también a Israel. Y la nieta de ella, que se casó, estaba en el refugio con su marido, y sus tres hijos, y fueron quemados vivos adentro del refugio”.

Fueron cientos las celebridades del ambiente artístico que se solidarizaron con los familiares de las víctimas y repudiaron el ataque. “Los abrazo. No puedo dejar de ver lo que está pasando y se me rompe el corazón. La violencia nunca es el camino. Nunca”, sostuvo María Eugenia Suárez. Por su parte, la actriz Gal Gadot compartió profundos mensajes en sus redes sobre su país de origen: “¡El mundo no puede sentarse en la valla cuando estos horribles actos de terror están ocurriendo! “.

La lista de famosos que se expresó al respecto es amplia y todos tienen un objetivo en común: mostrarse en contra de la guerra y traer un poco de paz ante tanta tragedia.