Shakira no deja de publicar temas que dan que hablar y, al parecer, su historia con la familia Piqué Bernabeu todavía tiene mucho que revelar. Luego de que a través de su más reciente lanzamiento musical, titulado “El jefe”, mandara mensajes con indirectas hacia su exsuegro, se dio a conocer el apodo que la colombiana le habría asignado al patriarca del clan. De acuerdo con Silvia Taulés del programa TardeAR, de España, Shakira llama “el ogro” a Joan Piqué y lo culpa de todos sus problemas con Hacienda. Frente a estas contundentes revelaciones, el exfutbolista fijó su postura y sin Clara Chía a su lado reinó una cosa: el silencio.

Mientras salía de su casa en una camioneta Land Rover negra y sin la compañía de su actual novia, una reportera de Europa Press le pidió su posición acerca de las acusaciones de su expareja. “Gerard, buenos días. ¿Qué te parecen las informaciones de Shakira que señalan a tu padre y todos los desempleados que están hablando mal de ella?”, se le escucha decir. Sin embargo, el exfutbolista pasó de largo sin detenerse ni responder a ello. Es decir, el silencio fue su mejor arma.

Shakira, los Piqué y su posible deuda de impuestos

Según Silvia Taulés, del programa español TardeAR, Shakira llama a Joan Piqué, su exsuegro, “el ogro”, incluso delante de sus dos hijos, Milan y Sasha. La razón de este apelativo respondería a que, de acuerdo con la conductora, la colombiana responsabiliza al padre de Piqué por su situación con el fisco español. “El problema que tiene Shakira es que lo culpa de muchos de sus problemas con Hacienda, porque él es administrador de muchas del las empresas de Piqué y ella también estaba por ahí mezclada en las empresas. Les culpa de todos sus males”, dijo la periodista en una información que retomó la revista Lecturas.

Shakira culparía a los Piqué de todos sus problemas con Hacienda

Shakira Isabel Mebarak Ripoll enfrenta dos casos legales distintos en España. Por la primera acusación tiene pendiente un juicio que iniciará el próximo 8 de noviembre y por el que se piden ocho años de cárcel y una multa de 23,7 millones de euros. El segundo caso es con el Ministerio Fiscal y le exigen, además, 6,6 millones de euros.

La cantante colombiana dio más información sobre la primera acusación en una entrevista con Elle el año pasado. “En primer lugar, no pasé 183 días al año en absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada”, aseguró: “Y, de hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, PricewaterhouseCoopers, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día”.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022 a través de un comunicado de prensa, luego de varios rumores sobre que su relación estaba en la recta final.