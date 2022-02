El enojo de la mamá de Mica Viciconte por una decisión que tomó sobre su hijo Luca

Mica Viciconte está cursando su último trimestre de embarazo y, a la espera de la llegada de Luca, tomó una decisión que generó algo de polémica en su entorno íntimo, en especial en su madre con la que tuvo, según contó la propia participante de MasterChef Celebrity 3, un contrapunto. La modelo espera a su bebé junto a Fabián Cubero y dijo que se está preparando para esta nueva etapa.

El pequeño nacerá el próximo 7 de mayo y, para ello, Mica decidió que tendrá un periodo de adaptación en donde solo estará ella junto a su marido Fabián Cubero. “Ya les dije a todos que cuando nazca Luca, voy a necesitar dos semanas sola para conectar con él y acostumbrarme a esa nueva vida. Algunos lo entendieron, otros más o menos y la que peor lo tomó fue mi mamá, que se enojó”, reveló en Agarrate Catalina (La Once Diez).

Fabián Cubero junto a sus hijas y Mica Viciconte (Foto: Instagram)

“Me dijo que ella puede cocinarme, o hacerme lo que le pida, pero yo le expliqué que ese tiempo lo necesito. Y mucho no le gustó”, confesó la participante de MasterChef Celebrity (telefe), aunque luego agregó: “¡Ojo! ¡Por ahí a los dos días me desespero y la llamo para que venga corriendo!”. Luego, se tomó un tiempo para agradecerle a su marido: “Fabián se está encontrando con un demonio en vida. La lleva bien, es re compañero, tuvimos una charla y le expliqué que es algo que no puedo manejar, que necesito más atención, y él no tuvo problema y puso quinta. Está atendiéndome”, relató Mica.

Consultada sobre los pedidos y antojos en pleno embarazo, sostuvo: “Necesito que haya en la heladera fruta. Capaz que me levanto a la noche y me como una uvita, me refresca, siempre me gustó la fruta pero se potenció con el embarazo. Dentro de todo, fue un antojo bueno”. Además, reveló una charla que tuvo Cubero con sus hijas en este contexto tan especial. “El que habló principalmente fue Fabi. Hablaron los cuatro sin mí, andá a saber lo que hablaron, no quiero ni saber”, confesó Mica con una risa nerviosa. ¿Qué le pidió el exfutbolista a sus hijas? “Pedidos como que hay que colaborar un poquito más. Yo llego y quizás no me ayudan a poner la mesa, son tonterías que hacen la diferencia”, precisó Mica.

“Ellas son re amorosas, me tocan la panza, cuando se mueve quieren tocar. Me encanta porque de alguna u otra, conectan. Yo contenta, feliz. Lo llevamos todos bien pero bueno, mi humor a veces cambia un poquito”, insistió Viciconte y explicó que su bebé, Luca, va a nacer en el mismo hospital donde nacieron las hijas de Cubero. “Más allá de que soy marplatense, vivo acá (en Buenos Aires) hace un montón pero no tengo un requisito de que lo quiero tener acá o en tal lugar. Fabi quiso elegir el hospital ese y me pareció que estaba bien, si tiene ganas de elegirlo y a él le da tranquilidad, yo lo respeto y no tengo ningún problema”, aseguró.

La reacción ante las críticas

Luego de trascendidos los dichos sobre el contrapunto con su mamá, Viciconte salió a contestarles a quienes la criticaron por haber considerado tomar tal decisión con su bebé. Al respecto, manifestó en su cuenta de Twitter: “No le prohibí a nadie conocer a Luca cuando nazca... Dejen de hablar bol...”.

En este sentido, la modelo y participante de MasterChef Celebrity 3 añadió: “Necesito entender y encontrarme con algo nuevo, hacer un proceso y no todos tenemos los mismos tiempos”. Por último, les pidió a sus detractores: “Relajen y entiendan antes de criticar y no saber cómo son las cosas”.