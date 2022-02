Juana Repetto contó que su hijo Toro tiene Covid y cuál es la regla que impuso en su casa

Juana Repetto compartió en sus redes sociales la noticia que su hijo Toribio está contagiado de coronavirus y reveló cómo transita la enfermedad. Además, aseguró que ella es “negativa” y qué es lo que más le molesta al pequeño de estar aislado.

“Toro está bien, lo sentí calentito durante la noche. A la mañana le tomé la fiebre y tenía casi 38″, escribió Juana en una historia de Instagram. “A partir de ahí, estoy con barbijo con él y lo tengo en ambientes separados del bebé, que para mí también se contagió porque está con mocos y tos”, detalló la actriz. “Le dolió bastante la cabeza y estaba muy caído, después repuntó y ya está súper, de buen ánimo”, dijo.

La foto que compartió Juana con la noticia. Fuente: Instagram

“Lo que más le está costando es estar aislado del hermano”, dijo y aseguró que no va a “encerrar” a su hijo. “Caeremos todos, seguramente ya estemos contagiados. Creería que Sebi va a zafar porque tuvo hace un mes. ¿Alguien tuvo Covid más de una vez con menos de tres meses entre una y la otra?, consultó.

El año pasado, Juana había sido noticia al realizar una serie de historias en donde se quejaba porque a su madre, Reina Reech, no la habían vacunado. “Estoy re enojada”, dijo Repetto, en una historia de Instagram mientras caminaba por su departamento. Y agregó: “Hace más de 20 días inscribí a mi mamá para la vacuna como corresponde, como cualquier ser humano del mundo, como nos manejamos siempre en esta familia, haciendo todo como cualquier otro ciudadano argentino”.

Fuente: Instagram

Luego, añadió que la inscribió en provincia de Buenos Aires, “donde ya están vacunando hace rato a gente mayor de 60 años”. Y sumó: “Pero no me llega el mail, no me dan el turno. Hay gente de 24 años que no es médica, que no es docente, ni de riesgo, y está siendo vacunada”, remarcó. “Por favor, que se pongan las pilas. Entro todos los días a la página de la Provincia para chequear y no hay noticias”.