Mica Viciconte reveló el pedido que Fabián Cubero les hizo a sus hijas por su embarazo

Mica Viciconte está transitando su semana de embarazo número 24, lo que le provocó algunos cambios de humor que se hicieron evidentes en los últimos días. En una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez), la ex Combate confesó que está “en una etapa de cambios hormonales” y reveló el pedido que Fabián Cubero les hizo a sus hijas por el embarazo.

“Realmente no puedo manejar las hormonas”, le dijo Viciconte a la conductora del programa, Catalina Dlugi, y remarcó: “Si antes tenía un carácter fuerte, ahora está potenciado”. Su explosión durante una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity fue una buena muestra de su actualidad. Pero también tuvo que hablar del tema en casa.

Mica Viciconte y Fabián Cubero, enamorados y esperando a su bebé Luca (Foto: Instagram)

Mica le reclamó un poco más de atención a su pareja y que esté atento a los detalles. “Tantas horas de grabación no me dan ganas de venir a cocinar, la verdad es esa”, admitió Viciconte entre risas y aseguró que Cubero está aguantando su peor faceta. “Yo creo que él se está encontrando con un demonio en vida”, bromeó.

“Lo lleva bien, él es re tranquilo, es compañero. Tuvimos una charla muy profunda, a mí se me volaban los patos directamente, no los podía agarrar. Entonces me senté a hablar y le expliqué que es algo que no puedo manejar, que necesito un poquito más de atención de lo normal y él me dijo que no tenía problema. Le puso quinta al auto y ahora está mucho más atento a los detalles”, explicó la participante de reality de cocina.

Consultada sobre los pedidos y antojos en pleno embarazo, sostuvo: “Necesito que haya en la heladera fruta. Capaz que me levanto a la noche y me como una uvita, me refresca, siempre me gustó la fruta pero se potenció con el embarazo. Dentro de todo fue un antojo bueno”.

Mica Viciconte con las hijas de Fabián Cubero (Foto: Instagram)

Además, reveló una charla que tuvo Cubero con sus hijas en este contexto tan especial. “El que habló principalmente fue Fabi. Hablaron los cuatro sin mí, andá a saber lo que hablaron, no quiero ni saber”, confesó Mica con una risa nerviosa. ¿Qué le pidió el exfutbolista a sus hijas? “Pedidos como que hay que colaborar un poquito más. Yo llego y quizás no me ayudan a poner la mesa, son tonterías que hacen la diferencia”, precisó Mica.

“Ellas son re amorosas, me tocan la panza, cuando se mueve quieren tocar. Me encanta porque de alguna u otra, conectan. Yo contenta, feliz. Lo llevamos todos bien pero bueno, mi humor a veces cambia un poquito”, insistió Viciconte y explicó que su bebé, Luca, va a nacer en el mismo hospital donde nacieron las hijas de Cubero.

“Más allá de que soy marplatense, vivo acá (en Buenos Aires) hace un montón pero no tengo un requisito de que lo quiero tener acá o en tal lugar. Fabi quiso elegir el hospital ese y me pareció que estaba bien, si tiene ganas de elegirlo y a él le da tranquilidad, yo lo respeto y no tengo ningún problema”, aseguró.