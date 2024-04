Luisana Lopilato sorprendió al mostrar lo que lleva en la cartera y lanzó un guiño para Argentina: “El infaltable”

Escuchar

En el año 2008, con el Teatro Gran Rex como escenario, Luisana Lopilato y Michael Bublé se vieron por primera vez durante uno de los shows del artista y el flechazo fue inmediato; desde ese momento no se separaron más. Tiempo después, la actriz armó las valijas, dejó atrás la Argentina y se instaló en Canadá con él; en 2011 se casaron y comenzaron una numerosa familia que se conformó con la llegada de Noah, Elías, Vida y Cielo. Sin embargo, pese a la distancia, la actriz se mantiene muy cercana a sus fanáticos locales por medio de las redes sociales, donde recientemente dio que hablar al mostrar que lleva en su cartera, dejando en claro que no olvida sus orígenes.

Todo se dio a conocer en las últimas horas, cuando Luisana Lopilato lanzó una encuesta mediante su cuenta de Instagram, donde la siguen 6,8 millones de personas, y les preguntó qué querían ver de su vida en Canadá. Allí, la rubia les hizo elegir a sus fanáticos entre mostrar el interior de su heladera o lo que lleva habitualmente en su cartera, y, de manera rotunda, ganó la segunda opción.

Qué lleva Luisana Lopilato en su cartera

“Fin del misterio, te muestro todo lo que llevo en mi riñonera, sí o sí. El final no te lo esperabas”, comenzó diciendo la actriz que luego mostró lo que tiene en el interior de su bolso personal, que, en este caso, reveló que suele ser uno pequeño para mayor comodidad.

La actriz reveló los productos argentinos que lleva a todos lados

Luisana empezó primero con unos anteojos de sol. Tras eso, sacó un alcohol en gel para limpiarse las manos con olor a lavanda y hasta un pañal. “Por las dudas, siempre es bueno”, comentó, teniendo en cuenta que aún tiene hijos pequeños y está lista para cualquier emergencia.

“Tengo esto que es para cuando no quiero tener nada en la mano, lo pongo en mi teléfono”, explicó, mostrando una cadenita que se adapta al teléfono, para que le quede colgando de un hombro en el caso de estar de paseo y no querer cargarlo en sus manos. “Después, el infaltable para mí… algo dulce. Me los traigo de Argentina”, lanzó y mostró una delicia argenta: un alfajor de maicena.

A continuación, sacó su billetera, unos tickets de compras, que dijo que los guarda para pasárselos a su contadora, y algunos maquillajes, para cuando tiene que arreglar su make up diario.

Lopilato generó revuelo al mostrar que lleva un saquito de mate cocido

Por último, sorprendió a todos al sacar un saquito de mate cocido, algo que se lleva de Argentina en cada visita, teniendo en cuenta que es un producto que en Canadá no se consigue. “Eso es lo que hay”, sentenció.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, las revelaciones que hizo la modelo y actriz no pasaron desapercibidas en la red social, por lo que en poco tiempo alcanzó más de 54 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios de parte de sus seguidores, quienes destacaron su buena onda y sencillez.

“¡Tan humilde! Pudiendo ostentar carteras como otras, te muestra la riñonera que tenemos todas, una genia”; “Es sencilla esta mujer, me gusta por eso”; “Qué personalidad, sos tan sencilla, manejas tu fama y vida personal... estás casada con alguien muy famoso y seguís siendo vos, eso admiro, tener todo y mantener el eje” y “Cuando sabes que sos hermosa y no se te sube nada a la cabeza”, fueron algunos de los mensajes más destacados.